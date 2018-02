Von Peter Nindler

Innsbruck – Für die Grünen hat die 2014 vereinbarte kraftwerksfreie Zone am Inn zwischen Haiming und Kirchbichl koalitionären Symbolcharakter. „Es sei denn, es wird im Hintergrund bereits eine schwarzblaue Regierung vorbereitet und Landeshauptmann Günther Platter hat nicht vor, sich daran zu halten“, mutmaßt der grüne Klubchef Gebi Mair. Spätestens am Dienstag erwartet er sich in der Sitzung der Landesregierung den Offenbarungseid vom Koalitionspartner ÖVP. „Ansonsten werden wir zum ersten Mal den Koalitionsausschuss einberufen.“ Das wäre drei Wochen vor der Landtagswahl wohl das endgültige Aus der schwarz-grünen Harmonie. Das weiß Mair nur zu gut. Andererseits spüren die Grünen natürlich den Druck der Umweltorganisationen, die ohnehin bereits mit dem Taferl „Umfaller“ drohen. Eine heikle Situation.

Strategisch ist die Absicht der Ökopartei ebenfalls klar: Kurz vor den Landtagswahlen kann die Schlagzahl im Mutigsein ruhig erhöht werden. Schließlich ist Wahlkampf. Und wie wollen die Grünen ernsthaft Umweltfighter sein, wenn sie sich in einer Prestigefrage wie der Tabuzone am Inn nicht durchsetzen können? Außerdem übernimmt der Klubchef und die Nummer zwei die Rolle des Krokodils, während sich Spitzenkandidatin und Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe zurückhält.

Die ÖVP wiederum spielt seit dem Sommer auf Zeit: Vor der Landtagswahl will sie die Wirtschaft nicht verärgern und die Umweltkiste nicht aufmachen. Dazu gehören nun einmal die Tabustrecke am Inn oder der Dauerbrenner rund um die europäischen Natura-2000-Schutzgebiete. Diese Linie hat Landeshauptmann Günther Platter klar vorgegeben. Deshalb können sich die beiden Koalitionspartner am Umweltthema taktisch reiben und damit ihre Sympathisanten mobilisieren.

Das vermutet vor allem SPÖ-Vizeparteiobmann Georg Dornauer. Für ihn ist es eine „eigenartige Zuspitzung drei Wochen vor der Wahl. „Diese Propaganda-Aktionen für das jeweils eigene Lager sind populistisch und tragen nichts zur Lösung bei“, kritisiert Dornauer. Von einer schwarz-grünen Einigung ist vor dem 25. Februar jedoch nicht mehr auszugehen. „Wenn wir in Tirol etwas machen, dann machen wir das ordentlich. Von einer Husch-Pfusch-Aktion hat niemand etwas“, bekräftigte Freitag Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (VP). Der Schutz des Inns steht für ihn weiter außer Streit. Von Wortbruch könne deshalb keine Rede sein. „Das Begutachtungsverfahren für die Verordnung hat aber gezeigt, dass es unter anderem massive rechtliche wie auch fachliche Bedenken gibt. Diese müssten abgearbeitet werden.“

Ohne Tabustrecke werden die Grünen in den nächsten Wochen jedenfalls genüsslich die blaue Karte zücken, wenngleich sich die ÖVP auch mit der SPÖ in zentralen Umweltfragen leichtertun würde. Nach der Landtagswahl geht es schließlich ans Eingemachte: Die Touristiker werden wohl gehörig Dampf für den gewünschte Zusammenschluss des Pitztaler und Ötztaler Gletschers machen, außerdem muss ein neues Seilbahn- und Skigebietsprogramm beschlossen werden. Die Seilbahnbetreiber fordern schon seit Jahren mehr „Bewegungsfreiheiten“.

Bereits im Frühjahr beginnen die Verhandlungen mit der EU über zusätzliche Natura-2000-Schutzgebiete. Die Grünen sind offen für einen Dialog, die ÖVP lehnt weitere Unterschutzstellungen ab. Letztlich wird der Landesenergieversorger Tiwag darauf drängen, dass im künftigen Koalitionspakt ein Bekenntnis zu dem von den Grünen abgelehnten Kraftwerksausbau im Kaunertal verankert wird.