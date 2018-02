Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Mit LA Hermann Weratschnig an der Spitze ziehen die Bezirks-Grünen in den Wahlkampf. Ihn treibt vor allem ein typisches Grünen-Themen an: Mobilität. Dass er zum Pressegespräch an der Autobahnraststätte Vomp lädt, hat einen historischen Hintergrund.

„Hier hat vor vielen Jahren der Widerstand und Kampf gegen den Transit begonnen“, sagt Weratschnig. Laut ihm werden aufs Jahr gerechnet rund 2,3 Mio. Transitfahrten dort gemessen. Wenn man den regionalen Verkehr noch dazurechne, dann komme man auf 3,2 Mio. Lkw. „Wir wollen die Transitfahrten halbieren“, sagt Weratschnig. Machbar sei das mittels Korridormaut, fairer Mauttarife, einer Transit-Obergrenze und der Verlagerung von der Straße auf die Schiene. Auch mit Öffis und E-Mobilität könne man viel bewirken. „Wir wollen den Anteil der E-Mobilität von 1 bis 1,5 Prozent im Bezirk auf zehn Prozent anheben. Das ist mit einer Modellregion durchaus schaffbar“, sagt er.

Viktoria Gruber setzt sich vor allem für leistbares Wohnen ein. „Dazu müssen wir die Zersiedelung der Dörfer stoppen und die Dorfstruktur wieder mehr verdichten“, sagt Gruber. Zudem müsse man Naherholungsgebiete erhalten, gemeinnützige Wohnbauprojekte am Land stärken und den Bodenverbrauch durch Raumordnung eindämmen.

Die Vomperin Stephanie Jicha bemüht sich um die Themen Jugend, Bildung und Sicherheit. Gemeinsam mit rund 30 jungen Vompern baut sie derzeit einen Jugendtreff in der Gemeinde auf. „In der ländlichen Region haben Jugendliche oft kaum Örtlichkeiten, wo sie sich bei jeder Witterung treffen können“, sagt Jicha.

Turgay Kilicer aus Jenbach ist u. a. das illegale Glücksspiel ein Dorn im Auge. „Ich habe gesehen, wie diese Sucht Familien ruiniert“, sagt er und fordert strengere Kontrollen.