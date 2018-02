Hall – Nach der jüngsten Studie von „Transparency International“ – die Organisation hat, wie berichtet, 50 Kommunen in Österreich mittels Analyse ihrer Webseiten auf ihre Transparenz geprüft – fühlen sich die NEOS Tirol in ihrer Kritik bestätigt: Städte wie Hall (Platz 46 von 50) würden gerade bei wesentlichen Bereichen wie öffentlicher Auftragsvergabe oder Subventionen und Fördermitteln „Transparenzverweigerung“ betreiben, kritisiert die NEOS-Spitzenkandidatin im Bezirk Innsbruck-Land, Christina Haslwanter. Sie ortet aber ein „tirolweites Problem“ in Sachen Transparenz: So würden etwa die Mittel aus dem Gemeindeausgleichsfonds größtenteils freihändig vergeben, „das ist nicht mehr zu tolerieren“. Zudem würden sich die Landeshauptleute weigern, die bereits 2011 vom Bund eingerichtete Transparenzdatenbank zu füllen. „Bei den Förderungen fehlt es daher völlig an Zielgerichtetheit und Wirkungskontrolle.“

Gerald Loacker, stellvertretender NEOS-Klubobmann im Nationalrat, fordert auch Maßnahmen auf Bundesebene – konkret ein Informationsfreiheitsgesetz „und damit das Ende des klassischen Amtsgeheimnisses“. Die Bürger hätten „einen Anspruch darauf zu wissen, wie Entscheidungsprozesse der öffentlichen Hand zustande kommen, wie welche Förderungen oder Vergaben beschlossen werden“. Hier gelte: „Licht ist die beste Hygiene“, meinte Loacker. (md)