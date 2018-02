Von Michael Domanig

Absam – Sie ist ein stolzes architektonisches Juwel im Ortszentrum von Absam, aber sie ist auch gehörig in die Jahre gekommen – die „Villa Benedicta“ in der Fanggasse. Die Absamer kennen das um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert errichtete, in Gemeindebesitz stehende Gebäude als Ärztehaus bzw. altes Lehrerhaus. Der Hausarzt, der aktuell noch seine Praxis in der schmucken, denkmalgeschützten Villa hat, wechselt in wenigen Tagen ins neue Mehrzweckgebäude an der Dörferstraße, das am 10. März feierlich eröffnet wird.

Schon seit Längerem stellt sich daher die Frage: Was soll mit der Villa Benedicta geschehen? Schließlich ist die Sanierung des Gebäudes mit geschätzten 1,5 Mio. Euro alles andere als billig. Der Gemeinderat habe über die weitere Nutzung nachgedacht, berichtet BM Arno Guggenbichler, eine „wirklich zündende Idee“ sei bisher aber nicht dabei gewesen. „Wir hoffen, dass diese nun die Absamer Bürger liefern werden.“ Der Gemeinderat hat nämlich beschlossen, einen mehrstufigen, ausgangsoffenen Bürgerbeteiligungsprozess zur Villa Benedicta aufzusetzen. „Was brauchen die Absamer noch an Infrastruktur? Was könnte in der Villa untergebracht werden? Um diese Fragen geht es“, erklärt Guggenbichler.

Experte Rainer Krismer, der den Prozess begleitet, erläutert den Ablauf: Zunächst wird ein Ideenwettbewerb ausgeschrieben. Bis inklusive 6. April sind alle Bürger eingeladen, Vorschläge einzubringen. Bei zwei Tagen der offenen Tür (Freitag, 23. Februar, von 14 bis 18 Uhr, und Samstag, 3. März, von 9 bis 13 Uhr) können sie die Villa auch besichtigen. Eine Jury wählt die besten Ideen aus und prämiert sie. Danach wird das Bauamt diese Ideen einem „baulichen Realitätscheck“ unterziehen, wie Krismer es nennt. Anschließend sind erneut die Absamer am Wort: Ein „Bürgerrat“ aus 15 zufällig ausgewählten Gemeindebürgern wird sich intensiv mit den eingebrachten Vorschlägen und dem örtlichen Bedarf auseinandersetzen und weitere Ideen entwickeln. Die Ergebnisse werden am Ende bei einem öffentlichen Bürgercafé präsentiert. Ziel der ganzen Übung sei „eine fundierte Meinungsbildung“, so Krismer. Aufbauend auf das Jury-Ergebnis, die bauliche Überprüfung und die Ergebnisse von Bürgerrat und -café soll dann der Gemeinderat die Entscheidung treffen.

Die Absamer Gemeinderatsfraktionen stehen einhellig hinter dem Projekt – was auch Gemeindevorstand Philipp Gaugl (ZukA – Zukunft Absam) freut: „Wir denken, das könnte ein Paradebeispiel für Bürgerbeteiligung werden und haben auch Rainer Krismer als Experten vorgeschlagen. Es freut uns, dass eine Idee unserer jungen Liste so gut aufgenommen wurde.“ Details zum Projekt unter www.absam.at