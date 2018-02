Von Thomas Ploder

Stams – Hitzige Debatten begleiteten die Beschlussfassung des Haushaltsvoranschlags des Stamser Gemeinderates. Mit 3,475 Mio. im ordentlichen und 375.000 Euro im außerordentlichen Haushalt zählt die Inntalgemeinde bezirksweit zu den Gemeinden mit den geringen Budgets. Pro Kopf stehen rund 2600 Euro p. a. zur Verfügung, im Vergleich dazu kann Sölden 2018 hingegen über knapp 5100 Euro je Einwohner verfügen.

Im Vorjahr flossen mit rund 1,3 Mio. Euro rund 30 % mehr Mittel als geplant in die erste Ausbaustufe der auf mehrere Jahre ausgelegten Erneuerung des Kanalsystems. BM Franz Gallop stand deshalb in der Kritik der Gemeinderäte Peter Thaler und Hermann Schweigl, die eine Änderung der Ausschreibungs- und Vergabepolitik forderten, um günstigere Saisonpreise zu lukrieren. Ein Vorschlag, der nach Ansicht des Bürgermeisters „jeder sachlichen Grundlage entbehrt und nach den Regeln der Gemeindefinanzierung auch nicht umsetzbar“ sei. Die objektiven Zahlen der Statistik Austria, wonach seit 2015 der Tiefbau-Preisindex stetig stieg, unterstreichen die Skepsis Gallops hinsichtlich der behaupteten Einsparungsmöglichkeiten. 2018 steht die Sanierung eines weiteren, weitgehend desolaten Abschnitts des Kanalsystems auf dem Plan, der allerdings mit rund 300.000 Euro „vergleichsweise kostengünstig“ ersetzt werden könne. Einsparungen erhofft man sich „durch Nachverhandlungen“ mit den Ausführenden.

Für den Straßenbau sieht der Haushaltsplan 120.000 Euro vor, ebenso viel wie für die Sanierung des Gebäudes am Fußballplatz. Das Computersystem der Schule muss „zwingend ersetzt“ werden, die Kosten werden mit 50.000 Euro veranschlagt. Für einen neuen Gemeindetraktor wird eine Sechs-Monats-Leasing­rate von 12.000 Euro vorgesehen, der dazu erforderliche Anhänger soll um rund 40.000 Euro angekauft werden. Für den Ankauf eines neuen Elektrofahrzeugs stehen weitere 22.000 Euro bereit.

Bereits 2017 wurden für die Kostenbeteiligung an der P&R-Anlage in Pfaffenhofen 48.000 veranschlagt. Sollte sich der Baubeginn weiter nennenswert verzögern, wird der Stamser Gemeinderat über einen Ausstieg aus diesem Projekt diskutieren.

Diskussionen stehen auch in Bezug auf die weiteren Maßnahmen rund um das Feuerwehr- und Vereinshaus an. Feuerwehr und Vereine meldeten zusätzlichen Raumbedarf, Investitionen in Zu- und Ausbau lässt das Budget jedoch nicht zu.

Das bereits seit Jahren laufende Projekt der Dorfentwicklung steht vor einem entscheidenden Schritt. Dank einer Landesförderung von 23.400 Euro kann ein 36.000 Euro teurer Architektenwettbewerb durchgeführt werden. „Im Zug der Kanalsanierung können so manche Ergebnisse in der Platz- und Ortsbildgestaltung ohne nennenswerte Mehrkosten umgesetzt werden“, freut sich BM Franz Gallop über die Synergien, „eine nachträgliche Neugestaltung wäre unverhältnismäßig kostenintensiver.“