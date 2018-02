Eine spannende Sitzung der schwarz-grünen Landesregierung ist heute garantiert. Schließlich geht es um die von den Grünen geforderte Ausweisung der kraftwerksfreien Zone am Inn zwischen Haiming und Kirchbichl. Die ÖVP will erst die teils negativen Stellungnahmen dazu beurteilen und noch einige Fragen klären. LH Günther Platter (VP) nahm gestern allerdings Fahrt aus der Debatte und kündigte eine Umsetzung noch vor dem Sommer an – siehe Seite drei. Ob sich die Grünen mit dieser Absichtserklärung zufrieden geben, wird sich heute zeigen.

Dass sich der Senat der Uni Innsbruck mit dem Ehrentitel „Universitätssängerschaft“ für die fakultativ schlagenden Skalden beschäftigen muss, schlägt Wellen. Der grüne Klubchef Gebi Mair schlägt eine Historikerkommission vor, „die das Verhältnis zwischen Universität Innsbruck und den drei deutschnationalen Sänger- und Burschenschaften Skalden, Brixia und Suevia untersuchen soll“. Und klärt, wie größtmögliche Distanz zwischen braunem Gedankengut und der Universität Innsbruck hergestellt werden kann. Für Mair gehört auch die Zeit nach 1992 erstmals untersucht, als die Skalden aus der Deutschen Sängerschaft ausgetreten sind. „Ein selektiver Einblick in die Archive einer Burschenschaft ist keine Aufarbeitung und die Recherchen des Zeithistorikers Michael Gehler ändern nichts an der rechten Positionierung der Skalden.“

Unterstützung kommt von der SPÖ. Vizeparteichef Georg Dornauer begrüßt die historische Aufarbeitung durch eine Kommission.

FPÖ-Chef und Spitzenkandidat Markus Abwerzger präsentierte gestern die zweite Plakatwelle der FPÖ „Gerechtigkeit garantiert“. Für die FPÖ sei Gerechtigkeit ein wichtiges Anliegen. „Wir stehen für ein gerechtes Tirol in allen Bereichen“, sagte Abwerz­ger. Mit einem Würstl- und Tourbus will er in den nächsten zweieinhalb Wochen für Fairness in Tirol kämpfen. Als Beispiele nennt der blaue Spitzenkandidat Gerechtigkeit bei den Sozialleistungen, zumal bereits 60 Prozent der Mindestsicherungsbezieher Ausländer seien. Auch die Lebenshaltungskosten müssten gesenkt und das Unrecht bei den Heimopfern beseitigt werden. „Die Betroffenen sind von der Regierung zum Teil in lange Prozesse verwickelt worden, bis es letztlich zur Verjährung gekommen ist. Dies ist einer der ,größten Skandale‘ der gegenwärtigen schwarzgrünen Landesregierung.“ Zum Wahlkampffinale am 22. Februar in Telfs kommt auch Parteichef und Vizekanzler Heinz Christian Strache. (pn)