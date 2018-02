München, Innsbruck – Landeshauptmann Günther Platter (VP) ist zufrieden mit dem Brennergipfel in München; weil die Lkw-Blockabfertigungen Bewegung in die Transit-Diskussion gebracht hätten; weil Deutschland die 20 bis 30 Lkw-Dosierungen im heurigen Jahr zähneknirschend zur Kenntnis nimmt; und weil Italien erstmals die Lkw-Maut auf dem südlichen Abschnitt der Brennerautobahn erhöhen will und die Forderung nach einer Korridormaut unterstützt. „Damit sind wir einen wesentlichen Schritt weiter“, betont Platter. Verkehrsreferentin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) argumentiert ähnlich: „Es ist bei Weitem kein Durchbruch, aber Bewegung in unsere Richtung ist spürbar.“

Für Mai hat Platter die Verkehrspolitiker nach Innsbruck eingeladen, um konkrete Maßnahmen zu präsentieren und diese festzuzurren. Hier kommt es dann zu einem Offenbarungseid, wie ernst es Italien tatsächlich mit einer Anhebung der Lkw-Maut ist. Deutschland lehnt höhere Tarife und Schwerverkehrsbeschränkungen ab. Bayerns Verkehrsminister Joachim Herrmann will vielmehr die Schiene billiger machen. Platter spricht von einem Fördersystem, gleichzeitig sollen die Kapazitäten auf der Rollenden Landstraße ausgebaut werden. „All das wollen wir in Innsbruck besprechen“, kündigt Platter an. Dem von Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) forcierten Brenner-Aktionsplan wird der Tiroler Landeshauptmann aber nur zustimmen, wenn er mit zusätzlichen Punkten ergänzt wird. „Wir fordern Zugeständnisse bei der Korridormaut, die Lkw-Obergrenze und die Akzeptanz der Blockabfertigung. Gleichzeitig braucht es Zeitpläne für die Umsetzung“, erklärt der Landeschef.

Daneben geht es auch um die Verzögerungen beim Bau der Zulaufstrecken in Bayern für den Brennerbasistunnel, der 2026/2027 in Betrieb gehen soll. Deutschland ist hier säumig. Platter: „Deutschland hat uns kurzfristig jedenfalls zugesichert, die Aktivierung von Terminals und den Ausbau der Rollenden Landstraße auf der Bestandsstrecke zu forcieren.“

Ob der Brenner-Aktionsplan mit den 50 Maßnahmen tatsächlich unterschrieben wird, darf stark bezweifelt werden. Was die zusätzlichen Tiroler Wünsche betrifft, hat nämlich Deutschland massive Vorbehalte. Und Italien steht einer Lkw-Obergrenze von einer Million Fahrten im Jahr ebenfalls äußerst reserviert gegenüber.

Nicht lockerlassen möchte Ingrid Felipe beim nationalen Beitrag, um den Umwegtransit einzudämmen. „Das Dieselprivileg wurde in München als klarer Magnet für den Transit ausgemacht. Die schwarz-blaue Bundesregierung muss ihrerseits handeln, wenn wir im Gegenzug erwarten, dass Deutschland Maßnahmen ergreift“, erwartet sich Felipe konkrete Schritte von Minister Hofer. (pn)