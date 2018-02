Imst – In der Pflege sei in den letzten fünf Jahren aus der Sicht von LR Bernhard Tilg viel weitergegangen, viele weitere Aufgaben seien aber in Zukunft zu lösen. Tilg besuchte am Bezirkstag beide Imster Pflegeheime, um „mit den Leuten zu reden“.

„Die großen drei Themen, denen wir uns stellen müssen, sind die Kurzzeitpflege, die Tagesbetreuung und Betreutes Wohnen“, präzisiert der Gesundheitslandesrat, „der Wegfall des Pflegeregresses wird die Pflegelandschaft verändern.“ Aus diesem Grund werde auch der „Strukturplan Pflege 2012 bis 2022“, der den Weg des Gesundheitssystems im Land vorgibt, gerade angepasst und überarbeitet. Man sei bereits auf einem guten Weg. Tilg: „Die Pflegeplätze in der Langzeitpflege in den zehn Heimen sind seit 2012 um 70 auf 456 Betten angewachsen. 2022 sollten es 504 sein.“ Die Kurzzeitpflege habe mit nur sechs Plätzen Wachstumspotenzial, die Tagesbetreuung sollte von aktuell 31 Plätzen auf 40 gesteigert werden. An der Tirolspitze sei der Bezirk Imst im Bereich Mobile Pflege: „Hier haben wir seit 2012 eine Steigerung der aufgewendeten Stunden von 62 Prozent.“

In den Heimen Via Claudia in Nassereith und im Sozialzentrum Ötztal wird heuer das Pilotprojekt „Tarifreform in Tiroler Wohn- und Altersheimen“ gestartet. Tilg: „Dies zieht einen Personalzuwachs von fünf Prozent nach sich.“ Ebenfalls neu gestartet wird das Projekt „Mobile Hospiz- und Palliativbetreuung“. Hier werden bestehende Strukturen durch zusätzliche Mitarbeiter ergänzt.

Die Gewinnung neuer Pflegekräfte stehe im Fokus, eine Imagekampagne sollte das Interesse am zukunftsträchtigen Beruf steigern. (huda)