Rektorat und Senat der Universität Innsbruck nehmen jetzt gemeinsam die deutschnationalen Waffenstudenten an der Uni Innsbruck unter die Lupe. Konkret geht es um die Ehrentitel „Universitätssängerschaft“ Skalden sowie die „akademischen“ Burschenschaften Suevia und Brixia. Aufgrund der gegenwärtig laut gewordenen Forderung, die Vergabe von Ehrentiteln an Studierendenverbindungen zu prüfen, sei die Universität bereits tätig geworden, heißt es. „Recherchen im Universitätsarchiv sollen prüfen, in welchem Umfang derartige Ehrentitel vergeben worden sind. In der Folge werden allenfalls vergebene Titel auf den Prüfstand gestellt. Auf dieses Vorgehen haben sich Rektorat und Senatsleitung bereits im Vorfeld der Diskussion geeinigt.“

Unabhängig davon fordern die Innsbrucker Grünen schon jetzt eine klare Abgrenzung der Uni. Die Stadt Innsbruck habe bereits ein Zeichen gesetzt, „nun liegt es an der Universität, sich ebenfalls von diesen rechtsextremen, geschichtsrevisionistischen und vollkommen weltfremden Verbindungen zu distanzieren“, erklärt Klubchefin Uschi Schwarzl.

Die Liste Fritz startet mit dem Kinospot „Tirol ist schön, aber“ in das beginnende Wahlkampffinale. Für das Spitzenduo Andrea Haselwanter-Schneider und Markus Sint geht es einmal mehr darum, auch die Schattenseiten im schönen Land Tirol aufzuzeigen. Die ortet die Liste Fritz beim leistbaren Wohnen, im Tourismus und beim Raubbau an der Natur. Heftige Kritik übt Sint an den Investorenmodellen im Tourismus. „Der Fall Oetz ist ein Sündenfall in doppelter Hinsicht, denn erstens wird Grund und Boden, der eigentlich für den sozialen Wohnbau zur Verfügung gestanden ist, weggenommen und einer rein touristischen Nutzung zugeführt.“ Mit dieser völlig falschen Vorgangsweise verknappe die Politik unnotwendigerweise Grund und Boden für die Einheimischen und stellt ihn den Tourismusakteuren zur Verfügung. Für Sint brauche sich niemand wundern, dass Grund und Boden für Einheimische immer teurer und immer weniger leistbar und bezahlbar werde.

Die bayerischen Grünen haben sich jetzt in einem Dringlichkeitsantrag im Bayerischen Landtag ebenfalls für eine Alpentransitbörse zur Begrenzung des Schwerverkehrs ausgesprochen. „Wir brauchen endlich ein wirksames Steuerungsinstrument für den Frachtverkehr durch die Alpen“, fordert der verkehrspolitische Sprecher Markus Ganserer. (pn)