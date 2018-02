Von Michael Domanig

Wattenberg – Knalleffekt in Wattenberg: Die Liste „Unser Wattenberg“ beantragt eine Volksbefragung zu einem Großprojekt, das in der kleinen Gemeinde seit Monaten für heftige politische Grabenkämpfe sorgt. Das 3,2 Mio. Euro schwere Gesamtvorhaben umfasst einerseits den Umbau der Volksschule mit Errichtung einer Kinderkrippe und Aufstockung des Turnsaals für einen Veranstaltungssaal und Vereinsräume, andererseits die Sanierung des bestehenden Feuerwehrgerätehauses, das künftig komplett der Wehr zur Verfügung stehen soll.

„Wir sind nicht gegen den Umbau“, betont GV Johann Geißler (Unser Wattenberg), „aber wir wollen aufzeigen, dass wir keine Chance hatten, Alternativen in die Planung einzubringen. Es ist ein Prestigeprojekt des Bürgermeisters, das durchgezogen wird, ohne nach links und rechts zu schauen.“ Die Volksbefragung sei „das letzte Mittel“.

Die Liste der Kritikpunkte ist lang: So gefährde der neue Veranstaltungssaal die wirtschaftliche Existenz der Wattenberger Gasthäuser. Man wiederhole hier „den gleichen Fehler wie in anderen Gemeinden“. Auch die – einspurige – Zufahrt zum Saal und den Vereinsräumen sei problematisch, ein „Verkehrschaos“ vorprogrammiert.

In Sachen Feuerwehrhaus seien „die Meinungen der Vereine ignoriert“ und „Entscheidungsträger unter Druck gesetzt“ worden, so Geißler weiter. Er verweist auf einen einstimmigen Ausschuss-Beschluss der Musikkapelle, weiter im derzeitigen Probelokal – im ersten Stock des Feuerwehrhauses – bleiben und nicht in die geplanten Räume bei der Volksschule einziehen zu wollen. Platzmangel, Zufahrt und drohende Nutzungskonflikte mit anderen Vereinen würden klar gegen letzteren Standort sprechen.

Geißler tritt weiter für eine Erweiterung des Gerätehauses ein, seitens des Grundbesitzers sei die Türe für Gespräche „sehr wohl noch offen“.

Nun wolle man die Verantwortlichen per Volksbefragung dazu bewegen, „über Alternativen nachzudenken“. Die nötigen Unterschriften für die Einleitung – mindestens ein Sechstel der Stimmberechtigten – habe man am Mittwoch eingebracht. „Wir haben in zwei Tagen 111 Unterschriften gesammelt – das sagt alles.“ „Soll die Gemeinde die Umbauten wie geplant umsetzen?“, wird, kurz gefasst, die Fragestellung lauten.

„Eine Volksbefragung ist ein legitimes demokratisches Instrument“, stellt BM Franz Schmadl (Bürgerliste) klar, der Zeitpunkt werfe aber die Frage auf, ob „Unser Wattenberg“ damit verantwortungsvoll umgehe. Am 23. Jänner 2017 habe der Gemeinderat einen Mehrheitsbeschluss für das Gesamtprojekt gefasst. „Hätte man damals eine Volksbefragung initiiert, wäre das glaubwürdiger gewesen.“ Inzwischen habe man die Einreichplanung abgeschlossen und bereits über 220.000 Euro investiert. Großzügige Landes- und Bundesmittel seien zugesagt, alles aufsichtsbehördlich genehmigt. „Die Firmen müssen sich auch auf das Wort des Bürgermeisters verlassen können – so wie ich mich auf einen positiven Gemeinderatsbeschluss“, sagt Schmadl.

Vor dem Beschluss habe es 18 Gespräche in Gemeinderat und Ausschüssen gegeben, weist er den Vorwurf mangelnder Einbindung zurück. Geißler und seine Liste hätten aber „auf Biegen und Brechen auf einem Projekt beharrt, das schon 2011 keine Mehrheit hatte“. Die Gespräche mit der Feuerwehr „waren schwierig“, gibt Schmadl zu, inzwischen gebe es aber ein gutes Konzept, das vom neuen Ausschuss befürwortet werde.

Bis auf die Musikkapelle seien alle anderen Vereine „sehr zufrieden mit dem Bau“, erklärt Schmadl. Im neuen Saal sei keine fixe Bewirtung durch ein Unternehmen geplant, ergänzt er, dieser solle nur den Vereinen, der Schule und dem Kindergarten zugutekommen. Und: Ein neuer Umkehrplatz werde Bussen künftig das Wenden ermöglichen.

Die – rechtlich nicht bindende – Volksbefragung ist vom Bürgermeister nun innerhalb einer Woche auszuschreiben und danach binnen sieben Wochen durchzuführen. Das Datum stehe noch nicht fest, so Schmadl. Geißlers Wunschtermin, der Landtagswahlsonntag (25. Februar), sei aber nicht geeignet: „Es muss ja ausreichend Zeit bleiben, über das Vorhaben zu informieren.“ Schmadl zeigt sich „überzeugt, dass die Volksbefragung für das Projekt ausgeht. Ich werde dafür werben.“