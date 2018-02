Innsbruck – Ein „Tirol heute“-Bericht über den Landtagswahlkampf der FPÖ hat am Samstag einen Sturm der Entrüstung ausgelöst und Rücktrittsforderungen an den Tiroler FPÖ-Chef Markus Abwerzger nach sich gezogen. Der Vorwurf: Abwerzger habe auf antisemitische Aussagen eines Bürgers nur mit Nicken reagiert. Durch eine Klarstellung im ORF wurde der blaue Spitzenkandidat später jedoch entlastet.

„Ordnung und Zucht“ bei der Hitlerjugend

Am Ende der knapp vierminütigen Reportage vom Freitag, in der ORF-Reporterin Sybille Brunner Abwerzger und sein Team zu einem Wahlkampftermin im Olympischen Dorf in Innsbruck begleitete, kam ein Mann zu Wort, der durch antisemitische Äußerungen auffiel. Der 86-Jährige berichtete dem geduldig zuhörenden FPÖ-Chef von seiner Zeit in der Hitlerjugend, wo noch „Ordnung und Zucht“ geherrscht hätten. Weiters beschwerte er sich darüber, dass man „stinkerte Juden“ – wie damals in der Kirche – heute nicht mehr sagen dürfe, ohne gleich als Nazi bezeichnet zu werden. Ein kurzes Nicken des FPÖ-Chefs war zu sehen, bevor der Bericht mit den Worten „ein blauer Landtagswahlkampf auf Hochtouren“ abmoderiert wurde. Ob die Szene noch weiterging, zeigte der ORF-Bericht zunächst nicht.

Rücktrittsaufforderungen an Abwerzger waren die Folge. „Wer derlei Aussagen unkommentiert stehen lässt, gar noch anerkennend nickt, kann kein Vertreter der Tirolerinnen und Tiroler sein“, meinte etwa Tirols SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik. Esther Fritsch, Ehrenpräsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde, kritisierte gegenüber der Tiroler Tageszeitung, dass im ORF solch antisemitische Sager gezeigt werden – noch dazu ohne Kommentar von der Reporterin oder dem Studiomoderator.

Abwerzger selbst reagierte empört und sprach von einer verfälschten Darstellung. Er forderte ebenso wie FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky den ORF dazu auf, das gesamte Material zu veröffentlichen.

Neuer Beitrag entlastet FPÖ-Chef

Dieser Aufforderung kam der Sender dann mit einer modifizierten Version des Beitrags in der „Zeit im Bild“ um 13 Uhr nach. Dabei wurde klar, dass Abwerzger sehr wohl auf den Sager des Mannes reagierte – wenngleich auch nicht mit jener Schärfe, die wohl die meisten nach einer derart eindeutig antisemitischen Aussage erwarten würden. Als sich der Pensionist beschwerte, dass man „stinkerte Juden“ nicht mehr sagen dürfe, entgegnete Abwerzger: „Soll man auch nicht sagen“. Ähnliche Worte kamen von FPÖ-Klubobmann Rudi Federspiel, der in dem Beitrag zwar nicht zu sehen, aber zu hören war. Dieser fügte noch hinzu: „Jeder Mensch hat seine Würde und jeder Mensch hat seine Rechte.“

In einem aktuellen Interview mit dem ORF räumte Abwerzger ein, „dass ich vielleicht früher hätte sagen sollen, er soll den Blödsinn lassen“. Man habe dem Mann zugehört und das nachher auch mit ihm besprochen. Es sei nun aber klar gestellt, dass er die Aussagen des Mannes nicht widerspruchslos zur Kenntnis genommen habe. Klar sei jedenfalls: In der Tiroler FPÖ sei kein Platz für Antisemitismus und Rassismus.

ORF steht zu Beitrag

ORF Tirol-Chefredakteurin Brigitte Gogl stellte sich auf Anfrage der TT hinter ihre Reporterin. Der ursprüngliche Beitrag sei „völlig korrekt wiedergegeben“ worden, hielt Gogl fest. Ob die erst nachträglich gezeigten Ausschnitte zu einer anderen Bewertung der Szene hätten führen können, wollte man vonseiten des ORF nicht kommentieren. (ema)