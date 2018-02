Landeck – „Wir würden gerne noch ein Masterstudium dranhängen“, verrieten mehrere frisch gekürte Absolventen des Landecker Bachelorstudiums „Wirtschaft, Gesundheits- und Sporttourismus“ im November 2017 bei der ersten Sponsionsfeier im Landecker Stadtsaal. Der Wunsch, der von den Professoren unterstützt wurde, stieß bei LR Bernhard Tilg auf offene Ohren – die TT berichtete.

Ab dem Wintersemester 2019/2020 kann das aufbauende Masterstudium gebucht werden – in Vollzeit oder berufsbegleitend. Schwerpunkte sind Tourismusforschung bzw. Destinationsentwicklung. Die Hälfte des Studiums ist am Standort Landeck und die andere Hälfte an der Alma Mater (Universität Innsbruck) zu absolvieren.

Auf Antrag von Wissenschaftslandesrat Tilg hat die Landesregierung vorige Woche die Finanzierung unter Dach und Fach gebracht. „Bis zum Jahr 2024 sind für das Masterstudium an beiden Standorten 1,9 Mio. Euro bewilligt worden“, bestätigte Tilg. Dieses Budget müsse noch vom Landtag genehmigt werden, ebenso wie jene 5,5 Mio. Euro, die zur Verlängerung des Landecker Bachelorstudiums für die Jahre 2019 bis 2023 nötig sind. „Der bisher überwältigende Erfolg bestätigt uns im Ausbau des Studienstandortes Landeck“, sagte LH Günther Platter.

Er werte das neue Masterstudium „als wichtiges Signal zur Stärkung und Belebung des ländlichen Raums“, hob der Oberländer Nationalratsabgeordnete Dominik Schrott hervor. Er fordert in diesem Zusammenhang: „Weitere Maßnahmen zur Dezentralisierung von Bildungsmöglichkeiten müssen rasch umgesetzt werden.“ (TT, hwe)