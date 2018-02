Von Catharina Oblasser

Amlach – Amlach ist die am stärksten wachsende Gemeinde Osttirols. Über 30 Prozent Zuwachs hatte sie in den letzten zehn Jahren, viele junge Familien haben Amlach zur Heimat gewählt. Heute zählt das Dorf südlich von Lienz knapp über 500 Einwohner.

Die Infrastruktur hinkt dem Wachstum allerdings hinterher. Amlach ist die einzige Osttiroler Gemeinde ohne eigene Volksschule. Einen Kindergarten gibt es seit Beginn der 2000er-Jahre. Einst hatte die Gemeinde vier Gasthäuser, erinnert sich der langjährige Bürgermeister Franz Idl. Vor Kurzem hat auch das letzte zugesperrt.

Mit einem neuen Projekt soll sich das ändern, erklärt Idl. Geplant ist ein neues Gemeindehaus, in dem auch die Feuerwehr genug Platz bekommt. Ein Café soll das Projekt vervollständigen. Dafür ist es nötig, zusätzliche Parkplätze zu errichten. Rund 2,5 Millionen Euro sind insgesamt dafür veranschlagt.

Nicht alle Amlacher haben damit ihre Freude. In einem offenen Brief bringen 36 Gemeindebürger ihre Zweifel an der Sinnhaftigkeit dieser Investition zum Ausdruck. Federführend sind Bertil Preyer und Franz Holzer. Sie haben gemeinsam mit zwei anderen Bürgern auch offiziell Einspruch gegen die Flächenwidmung für das Projekt erhoben.

Ihre Begründung: „Durch die Parkplätze wie auch durch den Um- und Zubau an prägenden Gebäuden wie dem Gemeinde- und Feuerwehrhaus geht das derzeitige Ensemble des Amlacher Dorfplatzes verloren“, formulieren die vier Unterzeichner des Einspruchs.

Das gesamte Vorhaben sei für eine Gemeinde wie Amlach, die nicht einmal eine eigene Volksschule habe, viel zu groß dimensioniert, begründen Preyer und Holzer. „Wenn auch im Dorfzentrum selbst kein Gasthaus mehr situiert ist, so kann es nicht Aufgabe der öffentlichen Hand sein, derartige Räumlichkeiten zu schaffen“, führen die Projektgegner weiter aus. Und das bestehende Gemeindehaus sei erst vor Kurzem behindertengerecht umgebaut worden und habe eine moderne Heizung bekommen. Diese Heizung müsste nun wieder erweitert werden. Alles in allem also viel zu aufwändig für die Unterzeichner des offenen Briefes. Auch an den genannten Kosten von 2,5 Millionen Euro zweifeln sie, denn zusätzlich müsse noch die Gemeindestraße verlegt werden.

Der Amlacher Bürgermeister Franz Idl sieht das anders. „Amlach ist keine so arme Gemeinde, wie manche vielleicht denken“, sagt er. „Und wir sind auch eine Tourismusgemeinde und brauchen einen Gastronomiebetrieb im Dorf.“ Weiters habe die Behörde die Erweiterung des Kindergartens um einen Bewegungsraum vorgeschrieben. Auch dieser ist im neuen Projekt berücksichtigt. Die Amlacher Gemeinderäte hätten das Vorhaben mehrheitlich beschlossen. Die Bauverhandlung habe schon im Jänner stattgefunden.

Was das Ensemble des Amlacher Dorfplatzes mit der Linde, dem Amlacher Wahrzeichen, betreffe, so habe die Gemeinde Vertreter des Denkmalschutzes zu einer Besichtigung eingeladen. „Auch wenn der Denkmalschutz hier keine Parteienstellung hat“, so der Bürgermeister.

„Der formelle Einspruch der vier Amlacher wird in der nächsten Gemeinderatssitzung behandelt“, erklärt Franz Idl. Und dann werde ein endgültiger Beschluss gefasst.