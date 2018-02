Von Michael Mader

Kufstein – Kaum Gestaltungs- bzw. Erweiterungsmöglichkeiten gab es bislang für jenen Gebäudekomplex in Kufstein, in dem das Rote Kreuz, die Freiwillige Feuerwehr, Vereine und die Stadtpolizei untergebracht sind.

Aufgrund der Schenkung eines Grundstücks von rund 400 Quadratmetern durch Baumeister Anton Rieder an die Kufsteiner Immobilien Gesellschaft schien schon vor Jahren der Weg für ein so genanntes Blaulichtzentrum frei. Sorgen bereitete aber unter anderem der Mitterndorferbach, der unterirdisch den Bauplatz durchquert und mit dem Gebäude, in dem sich die Polizei befindet, überbaut ist.

Das Baubezirksamt Kufstein lehnte bereits im Jahr 2016 eine Änderung des Flächenwidmungsplanes in diesem Bereich ab, „die sich im Wesentlichen auf die vorgesehene weitere Überbauung des Mitterndorferbaches begründete“, berichtet Gemeinderat Harald Acherer. Seit dieser Zeit hätten aber mehrere Gespräche stattgefunden und die Planungen für einen Hochwasserschutz im betreffenden Bereich konnten so weit vorangetrieben werden, dass das weitere Vorgehen nun in einem Vorvertrag geregelt worden ist. „Aus wasserwirtschaftlicher Sicht besteht nun kein Einwand mehr gegen die geplante Umwidmung“, sagt Acherer. Um eine Erweiterung für das Blaulichtzentrum ermöglichen zu können, ist aber eine Änderung des Flächenwidmungsplans notwendig. Dazu gaben die Kufsteiner Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung einstimmig ihr Einverständnis.

Ebenso beschlossen wurde die Erlassung eines Bebauungsplans, um das Blaulichtzentrum umsetzen zu können. Mit der Grundstückszusammenlegung sei nun ein An- bzw. Zubau in Verbindung mit der Erschließung der Kellergeschoße und auch eine Aufstockung möglich. „Bei einer Aufstockung der Polizei bzw. Feuerwehr ist jedoch auf Sichtachsen bzw. Blickbeziehungen zur Festung bzw. dem Festungsberg zu achten“, hieß es in einer Stellungnahme von Raumplanerin Claudia Schönegger. Bei einer Aufstockung um zwei Geschoße könne aber davon ausgegangen werden, dass dies keine Beeinträchtigung der Wirkung und der Einsehbarkeit der Festungsanlagen zur Folge hätte.

Wie das Blaulichtzentrum in Kufstein dann aber schlussendlich aussehen wird, soll ein Architektenwettbewerb entscheiden.