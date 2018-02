Lienz – Derzeit werden in Tirol 80 Prozent der Pflegebedürftigen zu Hause betreut. 6000 Pflegeplätze stehen zur Verfügung. LA Gabriele Fischer, die seit 2013 für die Tiroler Grünen im Landtag sitzt, begrüßt zwar, dass der Pflegeregress Geschichte ist, sieht aber dringenden Handlungsbedarf im Umgang mit dieser neuen Situation, damit der in Tirol hohe Standard in der Pflege nicht in Gefahr gerät. Die Fragestellung an die Zukunft sei nicht ausreichend beantwortet, betonte sie gestern in einem Pressegespräch in Lienz: „Es muss dringend geklärt werden, wie die Gegenfinanzierung gestemmt werden kann.“ Das aktuelle System ist auf eine harte Probe gestellt. Nach Abschaffung des Pflegeregresses ist mit einer Steigerung der Nachfrage nach Heimplätzen zu rechnen. Kosten und Platzangebot könnten noch ungelöste Probleme verursachen. „Wenn zehn Prozent der zu Hause pflegenden Personen wegfallen, haben wir einen Pflegenotstand“, glaubt Fischer. Es gelte pflegende Angehörige und Betreuer zu entlasten sowie Tagesbetreuung und Pflegeurlaub für Angehörige auszubauen. Der Refinanzierungsansatz der Grünen nach Abschaffung des Pflegeregresses zieht auch eine Wiedereinführung der Erbschaftssteuer ab 500.000 Euro in Betracht. Und es brauche vor allem Kostentransparenz und klare Tarife. Fischer: „Meine Idee ist eine Art Clearingstelle, die klärt, wo es Pflege und wo Betreuung braucht.“ Die Nutznießer seien derzeit die Agenturen. Der grüne Gedanke sieht zudem eine Verschränkung verschiedener Institutionen als essenziell an. Es gilt Synergien besser zu nutzen und die Pflege generell flexibler zu gestalten.

Bezirkssprecher und Spitzenkandidat der Bezirksliste Thomas Haidenberger forderte als Energieexperte einmal mehr, der Sonne als Energielieferant mehr Gewicht zukommen zu lassen: „Man muss endlich von politischer Seite dieser Art der Energiegewinnung ein besseres Image verpassen.“ Das Potenzial sei groß, aber die Chancen und Synergiemöglichkeiten werden nicht gesehen, bedauert Haidenberger. (func)