Von Matthias Reichle

Prutz – „Wenn ich entscheiden könnte, was soll sich in Prutz ändern, damit es in den nächsten fünf Jahren noch lebenswerter wird?“ Diese Frage stellt die Gemeinde derzeit allen Bürgern. „Wir wollen, dass die Leute mitbestimmen“, erklärt Bürgermeister Heinz Kofler die Intention hinter den Einladungskarten, die an alle Haushalte verschickt wurden. Die Obergrichter Kommune hat dazu einen Bürgerbeteiligungsprozess eingeleitet, der in der kommenden Woche gestartet wird.

Es geht um drei zentrale Projekte: Im Mittelpunkt steht die Neugestaltung des Dorfplatzes mit Gemeindehaus und Raikagebäude sowie die Ausweisung einer Begegnungszone auf der Landesstraße mitten durch den Ort – die TT hat berichtet. „Platz da!“ ist deshalb auch das Motto des Beteiligungsprozesses. Prutz kämpft seit Jahren mit dem wachsenden Verkehr durch den Ort, man sieht nun die Möglichkeit, dort auf die Bremse zu treten. „Ende Februar gibt es das nächste Treffen mit der Landesbaudirektion“, so Kofler. Diese hatte einem verkehrsberuhigten Bereich auf der Landesstraße zuletzt grünes Licht gegeben. Darüber hinaus will man noch heuer mit dem Umbau des Raikagebäudes beginnen, das die Gemeinde im vergangenen Jahr gekauft hat. Im Erdgeschoß soll ein Restaurant Platz finden.

Zweites großes Thema ist die Verkehrsproblematik in Kabisreith. Durch den Wohnbau ist dort eine Situation entstanden, mit der die Anrainer nicht zufrieden sind. Und drittens soll auch die junge Bevölkerung ihren eigenen Jugendplatz bekommen.

Trotz dieser Schwerpunkte sollen auch andere Themen Platz finden. Man habe die gestellte Eingangsfrage bewusst offen gehalten, erklärt Architektin Ursula Faix, die gemeinsam mit Georg Mahnke den Prozess begleitet. Insgesamt sind inklusive der Auftaktveranstaltung vier große Workshops geplant, bei denen sich die Prutzer Bevölkerung einbringen kann. Einer ist dabei für die Jugend reserviert.

„Zunächst wird darüber informiert, was geplant ist, dann wird in Gruppen zu einzelnen Themen weitergearbeitet“, erläutert Dorfchef Kofler das Prozedere für die Auftaktveranstaltung am 23. Februar ab 19 Uhr im Winklstadl. Der Bürgerbeteiligungsprozess kostet die Gemeinde rund 50.000 Euro. Detailplanungen sind dabei noch nicht eingerichtet, betont der Bürgermeister, der hofft, dass die Prutzer zahlreich teilnehmen.