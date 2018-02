Imst – Seit wenigen Monaten gehört die Stadt Imst der Gemeinschaft der so genannten e5-Gemeinden an. Energiesparen war in Imst aber schon lange vorher Thema. Umweltreferent Nobert Praxmarer konnte im Rahmen der letzten Gemeinderatssitzung einen durchaus beeindruckenden Bericht der Einsparungen durch die Sanierung der öffentlichen Beleuchtung präsentieren. „Im Vergleich zum Jahr 2010 wurden im Vorjahr gut 254.000 Kilowattstunden eingespart – das entspricht dem Verbrauch von 74 durchschnittlichen Haushalten.“ 2010 standen auf der „städtischen Stromrechnung“ noch 774.000 Kilowattstunden zu Buche. Umgerechnet in Kohlendioxid werden damit pro Jahr 174 Tonnen an Treibhausgasen eingespart, rechnet Praxmarer vor.

Möglich wurde das vor allem durch den Wechsel bei den Lampen von Queck­silberdampf auf LED: „Die Stadt Imst zählt ungefähr 1700 öffentliche Lichtpunkte, an die 1400 wurden inzwischen ausgetauscht“, erklärt Praxmarer. LED seien zudem wartungsfreundlich, so Praxmarer: „In Auf Arzill haben wir 2009 eine Neuanlage errichtet – und mussten bislang noch nie etwas austauschen.“

Finanzreferent und Vizebürgermeister Gebi Mantl hat allein für den Austausch jährlich 100.000 Euro im Budget. Der Posten öffentliche Beleuchtung macht für 2018 insgesamt 260.000 Euro aus.

Positiv sieht Praxmarer auch die Entwicklung bei der Elektroauto-Tankstelle am Rathausplatz: Im Vorjahr wurden 4211 Kilowattstunden „getankt“. (pascal)