Von Denise Daum

Telfes, Mieders – „Unfair“ und „populistisch“ sind für den Telfer Gemeindevorstand Andreas Töchterle die Aussagen von NEOS-Spitzenkandidat Dominik Oberhofer zur Kinderbetreuung. Dieser hatte sich unter anderem in der TT über mangelnde Kinderbetreuung im ländlichen Raum beschwert. Und darauf verwiesen, dass er als Telfer selbst davon betroffen sei.

Betreuungsangebote bestehen in Telfes für Kindergartenkinder sowie in der Nachbargemeinde Mieders, wo dank einer Gemeindekooperation auch Kleinkinder aus Telfes ganztägig betreut werden können. „Es ist vielmehr so, dass Oberhofer seine Kinder lieber in einer privaten Einrichtung außerhalb vom Stubaital unterbringt“, sagt Töchterle. Das sei selbstverständlich sein gutes Recht, aber er sei dazu nicht mangels Angebot gezwungen. Allgemein verweist Töchterle darauf, dass die Kinder im Stubaital gut betreut seien.

Tatsächlich ist die Gemeindekooperation bei der Kinderbetreuung für unter Dreijährige zwischen Mieders und Telfes ein Erfolgsprojekt, wie der Miederer Bürgermeister Daniel Stern erklärt. Für knapp eine Million Euro wurde das Widum umgebaut, wo seit Herbst vergangenen Jahres die Kinderkrippe untergebracht ist. Auch wenn 400.000 Euro vom Land Tirol gekommen sind, musste die Gemeinde 300.000 Euro zur Verfügung stellen. Kein unwesentlicher Betrag angesichts der Gemeindegröße. Mieders hat Telfes zugesichert, ein bestimmtes Kontingent an Betreuungsplätzen in der Krippe zur Verfügung zu stellen, dafür beteiligt sich Telfes anteilsmäßig an den Kosten. „Ich bin enorm stolz auf dieses gemeindeübergreifende Konzept. Alle Eltern, die nachweislich einen Kinderbetreuungsplatz brauchen, haben auch einen bekommen“, betont Stern.