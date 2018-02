Schwaz – Bereits seit Längerem wird die Ausdehnung der Kurzparkzone in Schwaz diskutiert. Zuletzt befasste sich der Verkehrsausschuss damit. Die Kurzparkzone sollte vom Zentrum auf den Rest der Stadt – vor allem den Schwazer Osten – erweitert werden mit Parkkarten für Anrainer. Dem konnte Ausschussobmann Emil Danler (FP) jedoch nichts abgewinnen: „Das würde das Problem nur in andere Zonen verlagern.“ Besonders im Bereich des Lahnbaches und der Schulen fehle es an Parkraum. „Die Ausdehnung der Kurzparkzone ist erstmal vom Tisch“, sagt Danler im TT-Gespräch. Er sah kein überregionales Konzept dahinter. Gestört habe ihn auch die Gebührenpflicht. „Es darf keine finanzielle Mehrbelastung für die Schwazer geben, wenn kein konkreter Nutzen vorliegt“, sagt Danler.

An einer weiteren Tief­garage im Bereich Tyrolia sei man dran. Auch eine Aufstockung des Parkhauses beim Schwimmbad sei im Gespräch. Zudem ist auch am Bahnhof eine Park-&-Ride-Anlage geplant. „Es braucht einen Mix aus Maßnahmen“, sagt Danler. (emf)