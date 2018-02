Telfs – Die heftigen Schneefälle der letzten Zeit haben viele Tiroler Gemeinden vor gewaltige Herausforderungen in Sachen Schneeräumung gestellt. Auch finanziell wirkt sich der verstärkte Winterdienst deutlich aus – wie nun am Beispiel der Marktgemeinde Telfs ersichtlich wird.

BM Christian Härting informierte den Gemeinderat in der jüngsten Sitzung über die Eckdaten: Demnach waren nach den Starkniederschlägen insgesamt 47 Mann mit 32 Räumfahrzeugen im Einsatz, auch an Wochenenden und in der Nacht. Rund 130 Kilometer an Gemeindestraßen mussten freigeräumt werden. Dabei wurden im Gemeindegebiet sage und schreibe 92.000 Kubikmeter Schnee abtransportiert, ca. 40.000 m³ wurden in die Grünanlagen gefräst.

Neben den Mitarbeitern der Abteilung IVa (Infrastruktur und Grünanlagen) und der Gemeindewerke standen auch zahlreiche – zusammen mit ihren Fahrzeugen angemietete – Helfer im Dauereinsatz, etwa von Privatfirmen und der Telfer Bauernschaft. Den letzten vergleichbar intensiven Winter habe es 1999 gegeben, erklärte Härting.

Die im Haushalt 2018 vorgesehenen Mittel für Schneeräumung, Salz und Treibstoffkosten müssen daher massiv nach oben korrigiert werden. Nach einer ersten „vorsichtigen Kostenschätzung“ rechne man damit, bei den Gesamtkosten – inklusive der durch den Schnee verursachten, noch nicht genau abschätzbaren Folgeschäden an Straßen, Wegen, Brücken und anderer Infrastruktur – rund 500.000 Euro über den budgetierten Posten zu liegen. Sobald die tatsächlichen Summen vorliegen, werde es dann einen genauen Überschreitungsbeschluss geben, so Härting.

Um die Mehrkosten zu decken, votierte der Gemeinderat auf Härtings Vorschlag einstimmig dafür, einen bereits früher gefassten 15-prozentigen Sparbeschluss für die Gemeindeverwaltung auf 20 Prozent zu erweitern. Das soll rund 300.000 Euro bringen.

Als Anerkennung lud Härting die fleißigen Schneeräumer kürzlich zum Mittag­essen in den Gasthof Lehen ein – nachdem zuvor (fast) alle beteiligten Fahrzeuge in der Schottergrube Waldhart aufgefahren waren. (md, TT)