Elisabeth Blanik führt nicht nur die SP-Landesliste für die Wahl am 25. Februar an, sondern auch die Osttiroler Bezirksliste. Bei der Präsentation ihres Teams betonte sie: „Wer sich bei den kommenden Landtagswahlen für die neue SPÖ entscheidet, entscheidet sich für ein modernes, faires Tirol für alle, für ein gutes, respektvolles Miteinander in einem sozialen Bundesland, das jedem neue Möglichkeiten und eine neue Lebendigkeit bietet." Sie führt als Lienzer Bürgermeisterin auch die Bezirksliste der Partei an.

Hinter Elisabeth Blanik kandidieren auf der Bezirksliste der neuen SPÖ mit Christopher Handl auf Platz 2 und der Polizistin Jeannette Seiwald-Mair auf Platz 3 bekannte Gesichter aus dem Lienzer Kommunalparlament. Werner Greil aus Dölsach, Evelyn Müller und Siegfried Schatz komplettieren Blaniks Team im Bezirk. „Wir bringen neue Gesichter, neue Ideen, neue Frische und ein neues Politikkonzept mit. Wir sind der Gegenentwurf zur aktuellen Politkultur der Ausgrenzung, der Angstmache und des Auseinanderdividierens. Das gilt in Tirol, das gilt aber gerade auch für mein Team in Osttirol", erklärte Elisabeth Blanik sichtlich stolz auf ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter. (TT)