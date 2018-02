Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Mit 9. Februar wurden freiwerdende bzw. noch nicht nachbesetzte Kassenarztstellen im Land neu ausgeschrieben. Darunter befinden sich acht Kassenstellen für Allgemeinmediziner (Kirchberg in Tirol, Kitzbühel, Kufstein, Lienz, Matrei i. Osttirol, Fließ, Mils und Reith im Alpbachtal) und 14 fachärztliche Stellen. Nicht nur bei den praktischen Ärzten, insbesondere bei den Fachärzten wird aber ein Trend deutlich sichtbar: Das Problem der Nachbesetzung von Kassenstellen ist längst kein ausschließliches Problem der ländlichen Peripherie mehr, sondern hat inzwischen auch die Ballungsräume fest im Griff. So werden für Reutte ein Augen- und ein Hautarzt, für Wörgl ein Hautarzt sowie eine Gynäkologin, in Kitzbühel und St. Johann je ein Facharzt für Innere Medizin bzw. ein Kinderarzt gesucht. Für Innsbruck sind offene Kassenstellen im Bereich Gynäkologie, HNO, Innere, Lunge und Orthopädie ausgeschrieben. Psychiater werden gleich drei (Hall, Imst und Schwaz) gesucht. Und das seit Langem.

Die Bewerbungsfrist läuft bis 2. März. Allzu viel Optimismus hinsichtlich der Bewerberzahlen lässt der Blick auf die letzte Kassenstellenausschreibung jedenfalls nicht zu. Wie die Ärztekammer Tirol gestern auf TT-Nachfrage mitteilte, konnte man damals von 19 ausgeschriebenen Kassenstellen (7 Allgemeinmediziner, 12 Fachärzte) in Summe nur vier erfolgreich nachbesetzen. Und zwar je für einen praktischen Arzt für Söll und Vomp, einen Facharzt für Innere Medizin in Schwaz und einen Lungenexperten für Wörgl. Der Großteil der nun freien Kassenstellen wäre bereits mit 1. April nachzubesetzen.

Ob dieser Entwicklung schrillen bei LA Gabriele Fischer (Grüne) schon lange alle Alarmglocken: „Osttirol, die Wildschönau und jetzt die Ballungsräume – irgendwann ist ganz Tirol ein Hotspot.“ Die Zeit sei mehr als reif, um endlich effektive Gegenmaßnahmen gegen das Problem der ärztlichen Kassennachbesetzung zu ergreifen, sagt Fischer. Zumal sie in Erinnerung ruft, dass bis ins Jahr 2025 mehr als 60 Prozent der heute noch ordinierenden Kassenärzte in Pension gehen werden. Und darauf sei Tirol nicht vorbereitet.

Auch die Gemeinden machen Druck. So forderte erst kürzlich der Wildschönauer Bürgermeister alle Landtagsparteien zu einer Hilfestellung in Sachen ärztlicher Versorgung auf.

Man habe stets darauf hingewiesen, dass das Problem der ärztlichen Kassenversorgung kein ausschließliches der Landgemeinden sei, sagt Ärztekammerpräsident Artur Wechselberger. Dies sieht auch der Direktor der Gebietskrankenkasse, Arno Meli­topulos, ähnlich. Je mehr der privatärztliche Bereich in den Ballungsräumen greife, desto schwieriger werde es auch dort, offene Kassen nachzubesetzen. Hinzu komme, dass junge Ärzte auch vermehrt neue Formen der Arbeitsstruktur anstreben würden – das Kooperative und auch der Wunsch nach mehr Freizeit würden steigen. Und letztlich hätten sich bestimmte Disziplinen zu wahren Mangelfächern entwickelt – wie eben die Augenheilkunde oder auch die Psychiatrie.

Generell sei die Versorgung aber gut, verweist die TGKK auf 98 Prozent besetzte Hausarzt- und 95 Prozent aller Facharztstellen in Tirol. 2017 konnten 27, von 2014 bis 2016 mehr als 60 Kassenstellen nachbesetzt werden.

Ansätze, das Nachbesetzungsdilemma zu lösen, gibt es viele, einer ist die Etablierung von regionalen Primärversorgungseinheiten. Für eine Art Modellregion Osttirol gibt es auf Initiative von LA Josef Schett (Impuls) bereits einen Landtagsbeschluss. Kürzlich trafen sich alle Verantwortlichen, um die weitere Vorgehensweise festzulegen. Die Initiative an sich wird gutgeheißen. Eine Arbeitsgruppe soll bis zum Sommer Ergebnisse liefern, sagt LR Bernhard Tilg (VP). Wichtig sei die Vernetzung aller bestehenden Systempartner – also der Pflege, (Not-)Ärzte und Sozialsprengel. Gesamttiroler Ziel sei die Etablierung von sechs solcher Einheiten, sagt Wechselberger. Die ersten zwei sollen noch heuer festgelegt werden. „Wenn wir das schaffen, ist es ein guter Start“, so Wechselberger. Doch das sei noch ein langer Weg.