Ideen für eine Verkehrsentlastung rund um Kufstein gab es schon viele, die Landtagswahlliste „Family" mit der Kufsteiner Landtagsabgeordneten Andrea Krumschnabel lässt jetzt mit einem spektakulären Vorschlag aufhorchen: Neben der Forderung der Vignettenfreiheit auf der Autobahn zwischen Kufstein Süd und Staatsgrenze und der Aufhebung der Grenzkontrollen in Deutschland möchte Krumschnabel eine Machbarkeitsstudie für einen „Kaisertunnel", wie sie in einer Presseaussendung mitteilt.

„Die Grundidee davon ist, dass wir mit dem Verkehr aus Richtung Deutschland schon vor Kufstein unter die Erde fahren, das Kaisergebirge untertunneln und erst in den Skigebieten wieder herauskommen, wo die Menschen nämlich tatsächlich hinwollen. Damit würde der Stadt Kufstein der gesamte Durchzugsverkehr erspart, der ohnehin nur über den Eiberg oder Wörgl in diese Skigebiete fahren möchte", so Krumschnabel.

„Ein solcher Tunnel wird sicher in einer Größenordnung von 200 Mio. Euro oder sogar mehr kosten, trotzdem sollte dem Land Tirol die Lebensqualität in der zweitgrößten Stadt durchaus etwas wert sein. Nicht übersehen darf man auch, dass es vielleicht eines Tages auch den Touristen zu mühsam wird, stundenlange Staus in Kauf zu nehmen", sagt die Kufsteinerin.

Die Idee sei nicht neu: Laut Krumschnabel wurde ein solcher Vorschlag bereits vor Jahrzehnten vom ÖVP-Landesrat Christian Huber unterbreitet. Auf alle Fälle sehe sie nicht ein, warum im Gegensatz zu anderen Orten Kufstein keine Entlastung erhalten soll. (wo)