Von Claudia Funder

Lienz – Osttirol ist der einzige Bezirk Tirols, dessen Bevölkerungszahl schrumpft. Um die Abwanderung am Land abzubremsen, brauche es eine moderne Frauen- und Familienpolitik, erklären die NEOS. Gestern präsentierten gemeinsam mit dem Lienzer Spitzenkandidaten Domenik Ebner Kufsteins Spitzenkandidatin Franziska Schumi und NEOS-Nationalrätin Claudia Gamon in Lienz einen Reformplan.

„Gehen die Frauen, stirbt das Land“, sagt Domenik Ebner. „Wir wollen Chancen und Perspektiven schaffen.“

Für Claudia Gamon gilt es vor allem, das veraltete Frauenbild aufzubrechen. Besonders in Osttirol sei die Lage dramatisch. „Lienz ist die einzige Stadt in Tirol, die in den nächsten Jahren schrumpfen wird. Diese Landflucht ist auch auf eingefahrene Strukturen und konservative Rollenbilder zurückzuführen.“

Auf der Agenda der NEOS steht eine flächendeckende Ganztagesbetreuung für Kinder. „Wie sollen Frauen einen Ganztagsjob machen, wenn sie nicht sicher sein können, dass ihre Kinder ordentlich betreut werden?“, hinterfragt Schumi. „Nicht jeder hat einen Familienverband, auf den er zählen kann.“

Eine direkte Auswirkung der mangelnden Kinderbetreuungsplätze sei die hohe Teilzeitquote bei Frauen, die in Lienz bei über 50 Prozent liege. Neben Senkung dieser Quote und Ausbau von Betreuungseinrichtungen brauche es eine Vielzahl an steuerlichen, arbeitsmarkt- und familienpolitischen Maßnahmen, damit Frauen ihr volles Erwerbspotenzial besser nutzen könnten. Ebner ergänzt: „Frauenpolitik ist auch Männersache. Es geht darum, für alle Chancen am Land zu schaffen.“