Reutte – FPÖ-Spitzenkandidat Markus Abwerzger präsentierte im Rahmen seiner Bezirkstour die Außerferner FP-Kandidaten für die Landtagswahl. Auf Platz 1 im Bezirk und Platz 7 auf der Landesliste kandidiert der Historiker Fabian Walch aus Bach. Er fungiert innerhalb der FPÖ nicht nur als Spitzenkandidat für das Außerfern, sondern auch für die Bezirke Imst und Landeck. Auf Platz 2 im Außerfern ist der Fleischfachverarbeiter Simon Fleisch aus Forchach von der Bezirkspartei gewählt worden.

Neben der Fernpassproblematik, deren Lösung für die Freiheitlichen einzig und allein die Großtunnelvarianten Gartnerwand und Tschirgant darstellen, könnte laut FPÖ auch über einen Tunnel am Katzenberg nachgedacht werden.

Neben der Verkehrsproblematik stelle auch jene der Abwanderung, vor allem die Jugendabwanderung, den Bezirk vor große Herausforderungen. „Der ländliche Raum wurde die letzten Jahre massiv ausgeblutet, was dazu geführt hat, dass einige abgelegene Gebiete ums Überleben kämpfen“, meint Walch, der in diesem Zusammenhang abermals die Schließung der Volksschule Lechleiten kritisiert. Ebenso dazu gehört für die Freiheitlichen die Gesundheitsversorgung des Bezirkes. Walch: „Ein unsäglicher Zustand ist beispielsweise das Fehlen eines Augenarztes. Auch um das Angebot der Kinderbetreuung ist es im Außerfern wie in ganz Tirol schlecht bestellt. Alles Gründe, warum viele Junge dem Bezirk den Rücken kehren.“

Auch die Pflege sei für das Außerfern ein dringendes Thema. Walch: „Bald gehen die Babyboomer in Pension, was zu einer massiven Belastung unseres Pflegesystems führen wird. Darauf ist man nicht vorbereitet.“ Eine zentrale FPÖ-Forderung sei es deshalb, den Pflegeberuf zu einem Lehrberuf zu machen.

Die FPÖ unterstützt auch die geplante HTL für Informationstechnologie. Diese sei für einen hochindustrialisierten Bezirk wie Reutte geradezu maßgeschneidert. Als einzige HTL dieser Art in Tirol könnte diese auch Schüler aus anderen Bezirken anziehen. Walch: „Aus diesem Grund sollte auch frühzeitig über die Einrichtung eines Internats diskutiert werden.“

Das Wahlziel für die FPÖ ist klar: im Bezirk massiv zuzulegen, zweitstärkste Kraft zu werden und einen Außerferner Vertreter im Landtag zu haben. Abwerzger appelliert: „Wer keine Neuauflage von Schwarz-Grün möchte, muss FPÖ wählen, denn wer ÖVP wählt, erhält im Endeffekt die Grünen oder die SPÖ. Jedenfalls wird es für die Außerferner nur eine echte Lösung für den Fernpass mit der FPÖ geben.“ (TT, fasi)