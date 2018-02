Von Helmut Wenzel

Landeck – Wer kennt sich da noch aus? Im Bezirk Land­eck gibt es eine Hospizgrupp­e, Demenzberatung, ein Schlaganfallnetzwerk, Entlassungsmanagement am Krankenhaus Zams, mobile Sozialarbeit, Kümmerer sowie fünf Sozialsprengel. Damit ist die Liste der Einrichtungen für Menschen mit Pflegebedarf keinesfalls vollständig.

Dennoch will das Land eine flächendeckende Pflegeberatung einrichten. Den Start machen zwei Pilotprojekte, eines für den Bezirk Kufstein und eines für Landeck. Ab 2019 soll laut LR Bernhard Tilg in allen Bezirken ein mobiler „Pflegenetzwerker“ (Copyright BH Markus Maaß) im Einsatz sein. „Vorerst wird in Landeck eine Vollzeitstelle samt Büro und Auto eingerichtet“, sagte Tilg bei der Projektpräsentation am Mittwoch an der BH Landeck.

Für den Pflegelandesrat ist die genaue Berufsbezeichnung noch nicht definiert. Wichtiger hingegen sei das Anforderungsprofil an den Pflegeberater. Dieses liegt bereits schriftlich vor. Die gefragten Qualifikationen reichen von Projektmanagement, mehrjähriger Berufserfahrung in der ambulanten oder stationären Langzeitversorgung bis hin zu Kommunikations- und Koordinationsfähigkeit sowie Beratungskompetenz.

„Die Menschen werden immer älter, bis 2030 wird die Zahl der über 85-Jährigen in Tirol um 60 Prozent steigen, Familienverbände brechen auseinander“, zeigte LH Günther Platter auf. Vor diesem Hintergrund möchte das Land die Sozialsprengel stärken, Kurzzeitpflege forcieren und mehr Einrichtungen für Tagesbetreuung anbieten. Der neue Pflegeberater im Bezirk soll koordinierend wirken, Dienstleistungen vermitteln und dort einspringen, wo es noch Lücken gibt.

Tilg brachte es so auf den Punkt: „Im neuen Job stecken Aufgaben eines Chefvernetzers.“ Und: „Wir haben es mit einer Sorgelandschaft zu tun, in denen ein Netzwerker und Kümmerer immer wichtiger wird.“ Die Personalsuche sei im Laufen, die Pflegeberatung werde in die Abteilung Soziales eingegliedert.

Der Obmann des Pflegevereins Kappl, Gottlieb Sailer, berichtete aus seinem Berufsleben als Pflegeheimleiter in Grins: „Ich habe viel Ratlosigkeit erlebt. Oft wird das Thema Pflege verdrängt. Wenn der Ernstfall kommt, sind viele überfordert. Menschen leiden unter Ängsten bis hin zu existenziellen Sorgen.“ Wer sich hilflos fühlt, brauche jemanden, dem er seine Probleme anvertrauen kann. Sailer schlug vor, einen sozialen „Brandmelder“ zu installieren. Der Spitalsverwalter im Ruhestand Hans Georg Kreuzer plädierte, die neue Drehscheibe „wohnortnah“ und „niederschwellig“ zu machen. „Der Berater muss die Not der Menschen erkennen.“