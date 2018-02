Von Denise Daum

Mutters – Nach dem großen Schützenbataillonsfest Anfang Juli dieses Jahres verwandelt sich das Mutterer Zentrum in eine Großbaustelle. Zwei Gebäude – die ehemalige Dependance des Hotel Altenburgs und ein Mietshaus, in dem auch die Apotheke untergebracht ist – werden abgerissen. In dem von der Straße abgerückten Neubau sollen dann neben der Apotheke, einem Café und Räumen für die Musikschule vor allem Wohnungen entstehen – ausgeführt von dem gemeinnützigen Wohnbauträger Neue Heimat über einen Baurechtsvertrag.

Die Grünen in Mutters können mit diesem Projekt gar nichts anfangen. 1000 Quadratmeter Gemeindegrund in zentralster Lage für Wohnungen herzugeben, sei keine nachvollziehbare Entscheidung, erklärt Listenführer Johannes Fritz. Das würden auch viele Mutterer so sehen, ist er überzeugt. Bei einem kürzlich abgehaltenen „Offenen Dorfabend“ sei ein Großteil der rund 80 Anwesenden irritiert gewesen, dass beim prägendsten Projekt in der Gemeinde nicht mehr mitgeredet werden könne. Auch wenn der Gemeinderat das Projekt mehrheitlich beschlossen hat und der Baurechtsvertrag bereits unterschrieben ist – für Fritz ist es für eine Diskussion darüber nicht zu spät. Mit der Neuen Heimat sei sicher auch ein Gemeindezentrum mit neuem Gemeindeamt und Räumen für kulturelle Einrichtungen umsetzbar, wie es die Grünen favorisieren.

Bürgermeister Hansjörg Peer kann den Vorschlag der Grünen – ein paar Monate vor dem Baustart – nicht ernst nehmen. „In dem Neubau entstehen nicht nur Wohnungen für Einheimische, sondern auch dringend notwendige Tiefgaragenplätze sowie die Landesmusikschule. Auch der Kreuzungsbereich wird entschärft und wir bekommen erstmals einen Dorfplatz“, zeigt Peer die Vorteile des Projekts auf.

Das Gemeindeamt dorthin zu übersiedeln mache keinen Sinn, schon allein deshalb, weil eine Nachnutzung des denkmalgeschützten Gebäudes schwierig sei.

Die Wahrnehmung, dass die Bevölkerung nochmals über das Projekt diskutieren wollte, habe er nicht gemacht. „Das kommt nur von den Grünen, die das Haar in der Suppe suchen“, sagt Peer.

Das neue Mehrzweckgebäude soll spätestens zum Schulbeginn 2019 fertig sein.