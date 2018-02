Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Leistbares Wohnen? Ja, aber wie? Darüber zerbrechen sich derzeit alle wahlwerbenden Parteien den Kopf. So auch die Grünen.

Gestern präsentierte Klubobmann Gebi Mair den Forderungskatalog der Grünen für die künftige ­Wohn(-bau-)politik des Landes. Mit dabei auch Georg Willi – Bürgermeisterkandidat für die nahen Innsbrucker Gemeinderatswahlen. Nicht umsonst – wer den Tiroler Wohnungsmarkt entschärfen will, muss dies zuallererst in der Landeshauptstadt versuchen.

Wie bereits im Zuge der Debatte über die Wohnkostenhöchstgrenzen bei der Mindestsicherung von den Grünen gefordert, brauche es für alle künftigen Schritte in Richtung leistbares Wohnen eine objektive Datenbasis. Deshalb benötige es endlich eine unabhängige Mietpreiserhebung.

Zentral sei weiters, dass künftig jeglicher Spekulation mit gefördertem Wohnbau ein Riegel vorgeschoben werde. Alle Wohnungen, die mithilfe von Mitteln aus der Wohnbauförderung errichtet werden, müssten Zeit ihres Bestandes auch eine Sozialwohnung bleiben, fordert Mair. Ein Vorkaufsrecht hält Mair indes für nicht sinnvoll: „Das Land müsste dann eine einst geförderte Wohnung wieder teuer retourkaufen? Das ist keine sinnvolle Wohnungspolitik.“

Dass am Festhalten der Wohnbauoffensive kein Weg vorbeiführe, das betont Willi mit Blick auf Innsbruck. Obwohl hier in den vergangenen Jahren der Sozialwohnbau stark angezogen hat, sind die Wohnpreise am privaten Markt aber nicht gesunken. Das führen die Grünen auch auf das Fehlen spezieller Studentenwohnungen zurück. Willi will auch noch die letzten Wohnbaureserven der Stadt anzapfen – wie das Frachtenbahnhofareal. LH Günther Platter und BM Christine Oppitz-Plörer hätten eine Bebauung des Areals für Olympia 2026 noch vollmundig angepriesen. Olympia ist Geschichte – ebenso ruhig sei es nun um die Frachtenbahnhofverbauung geworden, kritisiert Willi.

Generell mahnen die Grünen die Gemeinden zu etwas mehr Mut in Sachen Widmungspolitik und Vertragsraumordnung. Komme es hart auf hart, so knicke die Politik stets ein. Willi nennt hier exemplarisch das Grundumlegungsverfahren in Innsbruck-Arzl. Hier hätte man zu 100 Prozent sozialen Wohnbau festlegen können – die Mehrheit im Gemeinderat sei dagegen gewesen. Generell solle die Raumordnung von den Gemeinden zum Land transferiert werden.

Ein weiterer Hebel, den die Grünen für mehr leistbaren Wohnraum in Bewegung setzen wollen, ist die Mietzinsbeihilfe. Diese müsse landesweit einheitlich und bereits ab dem ersten Tag fällig sein, sagen die Grünen. Die ÖVP in Gestalt von Gemeindeverbandschef Ernst Schöpf ist dagegen. Auch aus diesem Grund ist die Mietzinsbeihilfe für die Grünen eine Koalitionsbedingung. Innsbruck hat 2016 die Wartefrist von null auf drei Jahre angehoben.

Letzten Endes wollen die Grünen bei einer Neuauflage von Schwarz-Grün die Wohn(-bauförderungs-)agenden übernehmen. Diese liegen derzeit bei der ÖVP. Das dürfe sich ändern, sagt Mair.