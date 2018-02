Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Seit Jahren gibt es sie, die polizeilich verordneten Schutzzonen im Innsbrucker Rapoldipark und auch im Bereich der Bushaltestelle in der König-Laurin-Allee beim Sillpark. Dort wurden diese zwei Zonen verhängt, um einerseits die Volksschule Pradl-Leitgeb als auch die Öffi-Haltestelle zu schützen. Genauer gesagt die dort aufhäl­tigen Minderjährigen. In einem Umkreis von 150 Metern hat die Polizei in solchen Fällen leichtere Handhabe, gegen verdächtige Personen ein Betretungsverbot auszusprechen. Im Bereich des Rapoldiparks waren und sind dies hauptsächlich Drogendealer und -konsumenten. Wer sich nicht an das Betretungsverbot hält, dem drohen Strafen. Die Polizei muss jede Zone eigens ob der Erfüllung der rechtlichen Voraussetzungen prüfen, nach sechs Monaten tritt eine Schutzzone automatisch außer Kraft. Außer sie wird verlängert. Was in Innsbruck seit Jahren der Fall ist.

SP-National- und Gemeinderätin Selma Yildirim wollte nun solche Schutzzonen auf alle Kinderkrippen, -gärten und Volksschulen im Stadtgebiet ausgedehnt wissen. Ein Antrag war Mitte 2017 dem Senat zugewiesen worden. Nach Einholung der Stellungnahmen von Polizei und Fachdienststellen ist der SPÖ-Antrag nicht umzusetzen. Weil eben zuerst eine konkrete Gefahr existent sein müsste. Das ist flächendeckend nicht der Fall, heißt es.

Formal muss der Antrag also abgelehnt werden, sagt Stadtrat Franz Gruber (VP). Schutzzonen könnten auf Basis der bestehenden Rechtslage nicht präventiv, sondern nur repressiv angewandt werden. Sehr wohl sehe er aber die Notwendigkeit, speziell rund um weiterführende Schulen Jugendliche vor Drogenkriminalität und Ähnlichem zu schützen. Beispielsweise habe man rund um das Akademische Gymnasium „entsprechende Beobachtungen“ gemacht, sagt Gruber. BM Christine Oppitz-Plörer (FI) will deshalb mit dem Innenministerium in Kontakt treten, um über eine Änderung des Sicherheitspolizeigesetzes zu verhandeln. Yildirim verspricht Unterstützung.