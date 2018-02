Von Wolfgang Otter

Kufstein – Landeshauptmann Günther Platter bleibt dabei: Er wird sich für ein Aussetzen der Vignettenkontrollen für den Autobahnabschnitt zwischen Staatsgrenze und Kufstein-Süd einsetzen. Dies erklärte er gestern bei einer Pressekonferenz in Kufstein. Er hat dies auch bereits in einem Brief an die Bürgermeister der Region erklärt. Kufsteins Bürgermeister Martin Krumschnabel war das zu wenig, er drängt auf eine Gesetzesänderung (die TT berichtete). LH Platter präzisierte nun diese Forderung. Demnach ist es nur ein erster Schritt in weiterer Folge, will er eine Gesetzesänderung erreichen. „Da nehme ich Verkehrsminister Norbert Hofer und die FPÖ in die Pflicht“, erinnert LH Platter an Versprechen von blauen Bundespolitikern, sich für eine Ausnahmregelung für die Festungsstadt und andere Bereiche starkzumachen. Bis diese durch sei, dauere es aber LH Platter zu lange, daher wolle er vorerst ein unbürokratisches Aussetzen der Kontrollen. Auch bezüglich der Grenzkontrollen habe er in Bayern interveniert und eine Zusage erhalten, dass man Maßnahmen setzen werde, damit sich die Situation bessere.

Die Volkspartei sagt übrigens nicht Nein zu einem unterbreiteten Vorschlag der Kufsteiner LA Andrea Krumschnabel (Liste family) für den Bau eines Kaisertunnels, durch den Kufstein umfahren werden kann. LA und Bezirksspitzenkandidat Alois Margreiter dazu: „Ideen gibt es viele. Speziell von dieser Gruppe. Es gibt im Land Tirol eine gewisse Rangordnung und da hat das Außerfern die Priorität Nummer eins.“

Rund um die Liste family gibt es nun eine handfeste Auseinandersetzung, die sich im sozialen Netzwerk abspielt. Der ehemalige LA-Landtagsabgeordnete und Kommunalpolitiker Anton Frisch hat in einem Beitrag auf seiner Facebook-Seite kritisiert, dass Landtagsabgeordnete, die angeblich fünf Jahre die Bürger nicht vertreten haben, jetzt mit einer Liste kandidieren. Und meinte, dass derartige Politiker so schnell verschwinden werden, „wie sie als nutzlose Würmer gekommen sind“.

Davon fühlt sich Andrea Krumschnabel und ihre Liste angesprochen. „Diese Diktion erachte ich als unerträglich und als eine nicht entschuldbare Beleidigung meiner Person, die mit einer politischen Auseinandersetzung nichts mehr zu tun hat“, so Krumschnabel in einer Aussendung. „Dieses Statement von Anton Frisch ist aktuell immer noch auf seiner Facebook-Seite zu sehen, von einer Abschwächung oder gar Entschuldigung kann keine Rede sein.“ Sie fordert nun von Frisch eine Entschuldigung. Der denkt gar nicht daran. Gegenüber der TT meint er, dass er aber nicht nur Krumschnabel alleine, sondern auch andere damit gemeint habe. (wo)