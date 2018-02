Going — Rund 20.000 Fahrzeuge rollen täglich über die B178 Loferer Straße, circa 1600 davon sind dem Schwerverkehr zuzuordnen. Seit 1993 gilt auf dieser Straße ein sektorales Fahrverbot, eigentlich ist nur Quell- und Zielverkehr erlaubt. Laut Erwin Obermaie¬r vom Baubezirksamt Kufstein war es der Wunsch vieler, strengere Kontrollen durchzuführen. Um diese der Polizei in einem gesicherten Bereich zu ermöglichen, errichtete das Land Tirol einen Kontrollplatz direkt an der Loferer Straße in Going, welcher Ende vergangenen Jahres fertig gestellt und gestern offiziell eröffnet wurde.

Die Polizei kontrolliert dort zu unterschiedlichen Tag- und Nachtzeiten alle möglichen Fahrzeuge, wobei sie vor allem Lkw ins Visier nimmt. „Wir schauen, ob die EU-Sozialvorschriften eingehalten werden und ob die Fahrer ihre Berechtigungen mit dabei haben, wir kontrollieren ihre Fahrtüchtigkeit und prüfen die Beladung", nennt Markus Widmann, Leiter der Landesverkehrsabteilung der Polizei, einige Beispiele. Im vergangenen Jänner kam es in 100 Kontrollstunden zu rund 250 Anzeigen, welche vor allem den Schwerverkehr betreffen.

Der neue Kontrollplatz mit 55 Metern Länge und 11,5 Metern Breite soll für mehr Sicherheit auf der wichtigsten innerösterreichischen Verbindung zwischen Ost und West sorgen, sagte LHStv. Josef Geisler. Das Investitionsvolumen beträgt 200.000 Euro, wovon 130.000 Euro die Landesstraßenverwaltung übernahm und die restlichen 70.000 Euro aus dem Verkehrssicherheitsfonds kommen. „Wir leben in einer wunderschönen Region, in der aber der Verkehr eine große Rolle spielt. Deshalb braucht es gewisse Spielregeln und Kontrollen. Der Platz ist deshalb ein wichtiger Schritt", erklärte BM Alexander Hochfilzer. (miho)