Von Angela Dähling

Jenbach – Wohnt der Jenbacher FPÖ-Mandatar Wolfgang Wittner jetzt in Gallzein, zumal seine Jenbacher Wohnung schon verkauft sein soll? Und darf er dann eigentlich noch im Jenbacher Gemeinderat sitzen? Fragen wie diese kursieren derzeit in Jenbach und mit ihnen beschäftigt sich inzwischen auch die Bezirkshauptmannschaft. „Bei uns ist ein Schreiben eingegangen und wir bitten die Marktgemeinde Jenbach um Stellungnahme“, erklärt Helmut Wolf von der Bezirkshauptm.

Die Tiroler Tageszeitung fragte bei Wolfgang Wittner direkt nach. „Wir haben vor ca. eineinhalb Jahren begonnen, unser neues Eigenheim in Gallzein zu errichten. Dadurch, dass wir möglichst viel in Eigenregie erledigen, ist es bis zur Fertigstellung ein relativ zeitintensiver Weg“, erklärt Wittner. Noch seien die Bauarbeiten jedenfalls nicht abgeschlossen und er sei auch noch nicht eingezogen. Seine Wohnung in Jenbach sei zwar verkauft, aber er habe in Jenbach derzeit einen anderen Wohnsitz.

Der Gallzeiner Bürgermeister Josef Brunner bestätigt, dass es noch keine Fertigstellungsmeldung für Wittners Haus gibt und er auch nicht in Gallzein gemeldet ist.

Die Frage, ob er sein Mandat nach erfolgtem Einzug und Ummeldung zurücklegen will, bejaht Wittner. Helmut Wolf informiert: „Den Hauptwohnsitz muss man binnen drei Tagen nach Umzug melden. Wenn man ihn in eine andere Gemeinde verlegt, ist man zum Mandatsverzicht in der alten Gemeinde verpflichtet.“ Ansonsten würde letztlich das Land bescheidmäßig den Mandatsverzicht ausstellen.

„Ich habe in der Bezirkshauptmannschaft Akteneinsicht genommen und weiß, von wem das Schreiben in der Sache stammt: vom Jenbacher Bauamtsleiter“, sagt Wittner empört. „Ich habe der BH geschrieben, dass dieser Fall untersucht werden muss. Nicht anonym, ich stehe dazu“, sagt Bauamtsleiter Christian Wirtenberger. „Es ist laut Gemeindeordnung verboten, dass man ein Gemeinderatsmandat ausübt, ohne in der jeweiligen Gemeinde zu wohnen. Gemeldet sein allein reicht nicht aus.“ Laut Wirtenberger sei auch aufgrund weiterer Umstände der Verdacht bei GR Wittner begründet.