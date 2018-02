Von Alexander Paschinger

Imst – Der Imster Gemeinderat stimmte dem Vertrag bei der letzten Sitzung zu. Erwartungsgemäß – denn gegen eine Erweiterung des Pflegezentrums Gurgltal hatte im Stadtparlament auch bei der vorangegangenen Sitzung im Dezember niemand etwas. In erster Linie ging es den Mandataren damals um Informationen zur Erweiterung. In zweiter Linie kam die Frage auf, ob denn wirklich alle zwölf Plätze für die Tagesbetreuung in das Pflegeheim des Verbandes kommen müssen. Ob nämlich nicht auch welche im städtischen Betagtenheim am Weinberg installiert werden sollten.

Vizebürgermeister Gebi Mantl äußerte sich zufrieden: „Der Gemeinderat ist jetzt informiert“ und „die Aussichten stehen gut“, dass zwei der zwölf Plätze tatsächlich ins Betagtenheim kommen sollten. Im Dezember hatte Stadträtin Andrea Jäger noch festgehalten, dass das Verbands-Pflegezentrum in der Pfarrgasse, das sie auch selbst leitet, nur mit zwölf Einheiten eine wirtschaftlich funktionierende Tagesbetreuung machen könne.

Mittlerweile haben Tarrenz und Imst für den Baurechtsvertrag mit den Barmherzigen Schwestern gestimmt. Die weiteren Verbandsgemeinden Imsterberg, Karres, Karrösten und Mils haben diesen Imster Beschluss abgewartet. „Ich glaube nicht, dass es bei uns irgendwelche Probleme geben wird“, meint etwa der Milser Dorfchef Markus Moser. „Wichtig ist, dass wir weiterkommen, sagt der Tarrenzer Bürgermeister und Verbandsobmann Rudolf Köll. Er hofft, dass die Planungsphase nun möglichst rasch beginnen könne, damit noch heuer der Einreichplan da ist. „Dann sollte die Abbruchphase im kommenden Winter beginnen.“

Was die Tagesbetreuung betrifft, hatte es ursprünglich ein Tauziehen zwischen Pfelegezentrum und Betagtenheim gegeben. Mittlerweile verweisen aber sowohl Jäger als auch Köll und der Imster Stadtchef Stefan Weirather auf ein stattgefundenes Treffen mit dem zuständigen Landesrat Bernhard Tilg. Dabei signalisierte dieser, dass die Tagesbetreuung und mobile Dienste im Pflegebereich ohnehin ganz oben auf der Agenda stehen.

„Ich bin zufrieden“, sagt Jäger in diesem Zusammenhang. Und auch Weirather betont, dass das Betagtenheim bereits Tagesbetreuung anbiete, allerdings nur für Selbstzahler. Bekommt man aber diese beiden Plätze, zahlen Land und Gemeinde jeweils einen Teil mit.