Innsbruck — Warum ist der Straßengütertransit deutlich billiger als der Warenverkehr mit der Bahn? Weil zum einen die Mauttarife sehr günstig sind und die Lkw-Fahrer überwiegend mit Billiglöhnen zwischen 500 und 1000 Euro im Monat abgespeist werden. Sozial- und Lohndumping ist mitverantwortlich für das Transitwachstum von 2,25 Mio. Fahrten am Brenner.

Beim gestrigen Gespräch in Innsbruck vereinbarten deshalb Finanzminister Hartwig Löger (VP) und LH Günther Platter, auch an dieser Anti-Transit-Schraube zu drehen. Und wie? „Wir sagen dem Lohn- und Sozialdumping in Tirol den Kampf an. Die Finanzpolizei ist gut vorbereitet und führt ab sofort Schwerpunktaktionen entlang der Transitroute durch", kündigte Löger an. Für Platter ist das ein klares Signal dafür, „dass wir den Kontrolldruck erhöhen und unsere Gesetze auch beim bloßen Durchqueren unseres Landes einzuhalten sind".

Kontrolliert wird allerdings schon bisher, Finanz und Gebietskrankenkasse schauen allerdings meistens durch die Finger. Aktuell ist kaum ein Fall anhängig. Zuletzt gab das Bundesverwaltungsgericht nach einer jahrelangen juristischen Auseinandersetzung einem großen Unterländer Frächter Recht, der über Jahre rund 600 Fahrer in seinen Niederlassungen in Polen, Rumänien und Tschechien angemeldet hatte. Und das, obwohl sich seine wirtschaftliche Zentrale in Tirol befindet. Nachzahlungen von 13 Mio. Euro für Finanz und Gebietskrankenkasse standen seinerzeit im Raum. Weil „Transitverkehre" von der EU-Entsenderichtlinie ausgenommen und die Fahrer mit ihren Arbeitsverträgen in den Billiglohn-Ländern sozialversichert sind. Alles legal.

Jeder zweite Lkw von heimischen Frächtern fährt mit einem osteuropäischen Kennzeichen, 20.000 sind so steuerschonend ausgelagert. Wegen niedriger Löhne und Abgaben sparen sich Spediteure bis zu 5000 Euro monatlich. Was sollen die schärferen Kontrollen aufgrund der klaren Rechtslage bringen? Platter: „Es gibt noch viele ausländische Frächter, die ihre Fahrer ungesetzlich ausbeuten und die sich nicht an die Regeln halten."

Finanzminister brachte mehr Kontrollen mit



Eine Woche vor der Landtagswahl ist der Reigen der Antrittsbesuche von ÖVP-Ministern bei ihrem Parteikollegen und Tiroler Landeshauptmann Günther Platter abgeschlossen. Gestern brachte Finanzminister Hartwig Löger dem Landes­chef vor allem mehr Kon­trollen mit. Das betrifft das Sozial- und Lohndumpig im Gütertransport und das illegale Glücksspiel; beides Bereiche, bei denen sich die Finanzpolizei bzw. die Sozialversicherungen wegen der gesetzlichen Regelungen gar nicht so leichttun.

Beim Sozial- und Lohndumping holte sich zuletzt die Tiroler Gebietskrankenkasse im Rechtsstreit mit einem großen Unterländer Frächter eine Abfuhr, der in den vergangenen Jahren rund 600 Fahrer in seinen Niederlassungen in osteuropäischen EU-Ländern angemeldet hatte. Wenn aber jemand in Polen sozialversicherungsrechtlich angemeldet ist, gelten auch die dortigen Rahmenbedingungen. Löger kündigte trotzdem an, dass gemeinsam mit der Verkehrspolizei offensichtliche Missstände abgestellt werden. „Wir werden dafür sorgen, dass der Wettbewerb in der Transportbranche in Tirol fair abläuft und die heimischen Betriebe konkurrenzfähig bleiben." Ein Augenmerk wollen die Beamten dabei auf die Ausweichrouten legen.

Schärfere Kontrollen soll es darüber hinaus beim illegalen Glücksspiel geben. Die Finanzpolizei wird dabei der Sonderkommission Glücksspiel des Landes Tirol mit Know-how und Experten beiseitestehen. Das Problem: „Trotz häufiger Kontrollen der Finanzpolizei werden beschlagnahmte Geräte rasch ersetzt und der illegale Betrieb wieder aufgenommen", wie LH Platter betont. Das Land setzt deshalb zunehmend auf Betriebsschließungen, um den illegalen Vorgängen endgültig einen Riegel vorzuschieben. (pn)