Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Neben dem Landhaus- und dem Markt-, zählt der Sparkassenplatz zu den drei wichtigsten innerstädtischen Veranstaltungsplätzen in Innsbruck. Egal ob Bauernmarkt, Freiluftkonzerte, Kinovorführungen, Public Viewings oder (zumindest bis vor wenigen Jahren) ein Eislaufplatz – der Sparkassenplatz war stets gut bespielt.

Nun steht dem Sparkassenplatz aber ein großer Umbruch bevor. Bereits seit Anfang dieser Woche laufen die Bauarbeiten für die Demontage der aufklappbaren Überdachung. „Sie war nicht mehr zu halten“, sagt Pressesprecher Andreas Glätzle. Nicht nur, dass bei der Überdachung vermehrt technische Gebrechen verzeichnet wurden, auch habe sie sich durch das Auf- und Runterklappen verzogen.

Nachdem vor geraumer Zeit die unter dem Platz befindliche Tiefgarage saniert wurde, mache man sich jetzt Gedanken über die Neuausrichtung des Platzes – inhaltlich wie baulich. Man wolle auch künftig einen guten Mix aus Belebung, öffentlicher Zugänglichkeit, Gastronomie und Einbindung der umliegenden Geschäfte realisieren, sagt Glätzle. Ein reiner Veranstaltungsplatz werde es aber nicht sein. Was die Neugestaltung betrifft, sei noch offen, ob diese im Zuge eines Wettbewerbes ermittelt wird, heißt es. Wenn, dann könnte es sich aber auch um einen Wettbewerb unter Studenten handeln. All diese Überlegungen würden aber in engster Abstimmung mit der Stadt erfolgen. Über Kosten oder Zeitplan hüllt sich die Sparkasse in Schweigen.

Kolportiert wird aber, dass die Sparkasse die Neugestaltung bereits heuer durchziehen wollte. Nicht berücksichtigt soll man dabei aber die Rad-WM im September haben. Deshalb wurde der Fahrplan adaptiert. „Natürlich werden wir darauf Rücksicht nehmen“, sagt Glätzle.

Mit konkreten Ideen sei die Sparkasse an die Stadtplanung noch nicht herangetreten, sagt Planungs-StR Gerhard Fritz (Grüne). Einem Wettbewerb stünde die Stadt jedenfalls positiv gegenüber.