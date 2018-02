Von Peter Nindler

Innsbruck – Anfang der Woche wollte sich die grüne Spitzenkandidatin und Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe noch nicht festlegen, wo ihre Schmerzgrenze für Koalitionsgespräche liegt. Eine Woche vor der Landtagswahl am 25. Februar wartet sie im Endspurt mit einer klaren Koalitionsansage auf. Wohl um die grünen Wähler zu mobilisieren: „Wir brauchen einen eindeutigen WählerInnenauftrag, sonst können wir als Umweltfighter unserem Ruf nicht gerecht werden. Wir müssen über zehn Prozent kommen, nur dann sind wir für Koalitionsgespräche gerüstet“, sagt sie gegenüber der TT. Vor fünf Jahren erreichte die Ökopartei 12,59 Prozent, seither bilden sie zusammen mit der ÖVP die Landesregierung.

Während sich ÖVP-Chef und Landeshauptmann Günthe­r Platter alle Koalitionsoptionen in Richtung Grüne, SPÖ und FPÖ offenhält, wollen die Grünen die bisherige Koalition fortsetzen. Aber, so Felipe: „Um der ÖVP die Stirn bieten zu können, brauchen wir viel Kraft, als Taktgeberin in der Regierung brauchen wir viel Mut und für beides brauchen wir den entsprechenden Zuspruch aus der Bevölkerung.“ Felipe argumentiert ähnlich wie SPÖ-Spitzenkandidatin Elisabeth Blanik. Die Grünen würden ein starkes Verhandlungsmandat benötigen, um sich im Umweltbereich durchzusetzen und Maßnahmen für leistbares Wohnen durchzuboxen.

Einmal mehr spricht die grüne Landeshauptmannstellvertreterin von einer Richtungswahl zwischen Schwarz-Grün und Schwarz-Blau. „Tirol steht an der Weggabelung: auf der einen Seite Schwarz-Grün II mit Schwerpunkten intakte Umwelt, leistbares Wohnen, soziale Absicherung und Transitbekämpfung. Und auf der anderen Seite der schwarz-blaue Durchmarsch mit Naturzerstörung, Sozialabbau und neuen Transitrouten.“ Die Tiroler hätten deshalb am 25. Februar zu entscheiden, ob sie die erfolgreiche Regierungskonstellation fortgesetzt sehen oder die FPÖ an die Schalthebel der Macht im Landhaus hieven wollen. Felipe: „Die ÖVP ist sowieso schon gesetzt. Günther Platter wird wieder Landeshauptmann. Mit wie viel Prozent, macht keinen Unterschied.“

Die Zuspitzung kommt nicht überraschend: In Umfragen werden den Tiroler Grünen Verluste vorausgesagt. Mit weniger als zehn Prozent würde es sowohl in der Volkspartei als auch in der Ökopartei intensive Debatten über den weiteren Sinn einer schwarz-grünen Regierung geben. Teile der Wirtschaft und der Bauern in der Volkspartei plädieren ohnehin für einen Wechsel, zuletzt wurden Stimmen für ein Comeback von Schwarz-Rot laut. Die grüne Basis warnt hingegen davor, ein zu billiger Jakob für die dominante Tiroler VP zu sein.