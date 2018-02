Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – 22 Kassenarztstellen sind in Tirol derzeit vakant, darunter acht Allgemeinmediziner. Mit der Nachfolge hapert er aber mitunter sehr. Einige der Stellen bekommen Ärztekammer wie die Tiroler Gebietskrankenkasse seit Langem nicht besetzt. Die Gründe hierfür sind mannigfaltig, die TT berichtete. Ebenso die Lösungsansätze. Eile ist geboten – die große Pensionierungswelle bei den Kassenärzten steht Tirol erst noch bevor. Auf der anderen Seite steigt die Zahl der Wahl- und Privatärzte. Hinzu kommt, dass Nachwuchs in manchen Fachbereichen dünn gesät ist – so manche Disziplin hat sich im Laufe der Jahre zu einem Mangelberuf entwickelt.

Die NEOS sind gestern mit Lösungsansätzen an die Öffentlichkeit gegangen. Sie attestieren dem Land einen regelrechten Mangel an Kassenärzten. Für Spitzenkandidat Dominik Oberhofer stelle dies der Tiroler Sozial- und Gesundheitspolitik ein Armutszeugnis aus. Landeshauptmann Günther Platter und der ressortzuständigen ÖVP unterstellen die NEOS diesbezüglich Untätigkeit. „Wir steuern auf einen Eisberg zu, aber niemand weiß, wie gegensteuern“, sagt Oberhofer.

Dabei lägen für NEOS-Gesundheitssprecher Nationalrat Gerald Loacker die Lösungen auf der Hand. Ein Dorn im Auge ist ihm die Kranken- und Unfallfürsorge (KUF) für alle in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehenden Landesbediensteten (inklusive der Landeslehrer). Diese, so Loacker, führe zu einer automatischen Schlechterstellung aller Arbeiter und Angestellten, da öffentliche Bedienstete nicht arbeitslos und tendenziell mehr verdienen würden. All dies sei eine Art Risikoabsicherung für die KUF, die der TGKK fehle. Die Konsequenz daraus sei, dass die KUF im Verhältnis zur TGKK ihren Versicherten bessere Leistungen anbieten könne. Ergo gehöre dieses System der Ungleichheit abgeschafft.

Ebenso beseitigt gehören für die NEOS die Millionenrücklagen der TGKK. Dieses Geld könne für eine bessere Versorgung der Bevölkerung eingesetzt werden, scheitere aber am Willen der Landesregierung. Und letztlich müsse den Ärzten auch mehr Möglichkeiten für neue ­Arbeits(-zeit-)modelle zugestanden werden.

Was die Rücklagen in derzeitiger Höhe von 85,7 Mio. Euro betrifft, verwies die TGKK gestern auf eine diesbezügliche gesetzliche Verpflichtung. Man brauche stabile Finanzen, um auch Leistungen für die Versicherten erbringen zu können.

SP-Parteivize Georg Dornauer sieht vor allem in bescheidenen Honorarsätzen und zusätzlichen Aufgaben Gründe, die immer mehr junge Ärzte von einer Kassenstelle abschrecken würden. Dieses System müsse endlich entstaubt werden.