Von Peter Nindler

Innsbruck – Die gemeinnützigen Bauträger dürfen Überschüsse machen, aber diese nicht an die Eigentümer ausschütten. Sie sind in Tirol Eckpfeiler für den geförderten Wohnbau und für leistbares Wohnen. 2016 haben alle zwölf Gemeinnützigen in Tirol 1270 Wohnungen fertiggestellt. Im heurigen Jahr werden sie erneut 1300 Wohnungen an Mieter und Käufer übergeben und 344 Millionen in den sozialen Wohnbau investieren; 295 Mio. Euro davon in neue Wohnungen.

Die Gemeinnützigen erzielen jedoch auch satte Überschüsse. So verzeichneten etwa die vier großen Bauträger Neue Heimat, Alpenländische Heimstätte, Wohnungseigentum (WE) und Tigewosi 2016 bei Umsätzen von 240 Mio. Euro einen Gewinn von rund 49 Mio. Euro. Im Jahr zuvor waren es 53 Millionen Euro. Das Geld fließt in zweckgebundene Rücklagen und Gewinnrücklagen, mit dem Eigenkapital werden Grundstücke angekauft und Wohnanlagen zwischenfinanziert. Die Baulandreserven der vier Großen von 36 Hektar hatten 2016 einen Buchwert von 62 Mio. Euro.

Mehrfach hat der Bundesrechnungshof eingemahnt, die Überschüsse auch den Mietern zukommen zu lassen. Jetzt greift SPÖ-Vorsitzende Elisabeth Blanik dieses heiße Eisen auf. Dass ihr Vor-Vorgänger Hannes Gschwentner seit 2013 einer der beiden Geschäftsführer der Neuen Heimat ist, tut für sie nichts zur Sache. „Warum auch? Wenn wir über leistbares Wohnen in Tirol reden, dürfen wir die Gemeinnützigen nicht ausklammern. Da geht es einzig und allein um die Sache.“ Für Blanik stimmt nämlich die Verhältnismäßigkeit einfach nicht mehr. „Sogar bei der vergleichsweise kleinen Osttiroler Wohnungsgenossenschaft liegt die Umsatzrentabilität bei rund 45 Prozent.“ Im Umkehrschluss fließe bereits jeder zweite Euro in den Überschuss, fügt Blanik hinzu.

Die SP-Politikerin will deshalb eine intensive Diskussion über die Ausrichtung und den Beitrag der gemeinnützigen Bauträger zu noch mehr leistbarem Wohnraum in Tirol führen. „Es geht um Sozialkapital, davon müssen vor allem die Mieter profitieren.“ Blanik möchte die Gemeinnützigen nicht beschneiden, „aber ob die Gewinne in dieser Höhe noch zu rechtfertigen sind, bezweifle ich“. Und angesichts des durchschnittlichen Anschaffungspreises für Grundstücke von rund 190 Euro pro Quadratmeter, „was auch passt“ (Blanik), sollten allerdings die Baukosten kritisch durchforstet werden.

Warum erzielen die Gemeinnützigen so hohe Gewinne? Als Hauptgründe werden hohe Eigenmittelverzinsungen von bis zu 3,5 Prozent, Pauschalen für die Hausbewirtschaftung oder Wohnungsverkäufe genannt.

Neue-Heimat-Geschäftsführer Hannes Gschwentner will das nicht so stehen lassen. „Ich kann nur für uns sprechen: Wir verzinsen mit zwei Prozent, bei Zwischenfinanzierungen von Wohnbauten sogar nur mit einem Prozent.“ Durch den Einsatz von Eigenmitteln, die aus Gewinnen gebildet werden, kaufe man schließlich auch Grundstücke und baue kostengünstig. „Und bei den Mieten gibt es bei uns bereits einen Ausgleich.“ Im Zusammenhang mit der Verbauung des Campagnereiter-Areals in Innsbruck habe die Neue Heimat allein aus den Gewinnrücklagen von 14 Millionen acht Mio. Euro im Voraus geleistet. Eine Schieflage im Verhältnis von Umsätzen zu Überschüssen sieht Gschwentner letztlich nicht.