Eine versteckte Wahlwerbung für VP-Landeshauptmann Günther Platter in einer Einladung für eine öffentliche Gemeindeversammlung in Oberhofen sorgt für Aufregung. Für gestern Abend trommelte Bürgermeister Peter Daum (VP) seine Gemeindebürger zusammen. Die Einladung dazu kann jedoch als Mobilisierungsoffensive für Platter gesehen werden. Denn Daum tritt nicht nur offiziell in der Bürgermeisterinitiative für den VP-Spitzenkandidaten auf, sondern auch gegenüber seinen Bürgern. So schreibt er mit Brief und Siegel der Gemeinde: „Am Sonntag, den 25. Februar finden die Landtagswahlen statt. Das Land Tirol hat sich unter Landeshauptmann Günther Platter positiv weiterentwickelt. Stärken wir die Mandatare im Landtag mit einer hohen Wahlbeteiligung, dass auch die zukünftigen Aufgaben zum Wohl unserer Bürger und unserem Land gemeistert werden.“

Seit gestern stehen Informationen zu allen Wahllokalen in Tirol im Internet zur Verfügung: Unter wahlen.tirol.gv.at können unter dem Stichwort „Landtagswahl 2018“ die Öffnungszeiten der Wahllokale abgerufen werden. Barrierefrei zugänglich sind 86 Prozent aller Wahllokale. In 216 Kommunen sind alle Wahllokale barrierefrei, in weiteren 31 der Großteil.

Die Liste Fritz wird am Sonntag als einzige Partei nicht an der Pressestunde im ORF Tirol teilnehmen. „Mit ihrem Fernbleiben von der ORF-Pressestunde setzt die Liste Fritz ein politisches Zeichen für die Unabhängigkeit der Medien. Unabhängige Journalisten dürfen nicht zum Spielball einer politischen Partei werden. Die Meinungs- und Pressefreiheit ist ein hohes Gut in einer funktionierenden Demokratie und gehört beschützt“, heißt es in dem Schreiben an den Sender. Hintergrund ist die Debatte nach dem ORF-Wahlkampfbericht über die FPÖ Tirol.

Anlässlich der Landtagswahl findet am kommenden Sonntag, 18. Februar, ab 19 Uhr in Innsbruck eine etwas andere Diskussion im „Spielraum für Alle“, Franz-Fischer-Straße 12 statt. Die Kandidaten werden dabei ein Gedankenexperiment wagen und ein Bild von dem Tirol entwerfen, auf das sie hinarbeiten wollen. Anschließend werden die Präsentationen mit dem Publikum debattiert. Die Veranstaltung firmiert unter der Diskussionsreihe „Wie Wir Leben Wollen“, der Eintritt ist frei.

Nach den VP-Ministern sind jetzt die FP-Regierungsmitglieder dran. Seit gestern tourt Sozial-und Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein durch Tirol, Montag ist Infrastrukturminister Norbert Hofer angesagt. Zum Wahlkampffinale am 22. Februar in Telfs kommt dann Parteichef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache. (pn)