Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Noch bis 23. März können wahlwerbende Gruppierungen für ein Antreten bei der Innsbrucker Gemeinderatswahl am 22. April Unterstützungserklärungen sammeln. 100 solcher sind notwendig, bestätigt die Leiterin der Innsbrucker Wahlbehörde, Edith Margreiter. Abzugeben sind diese Erklärungen mit Unterschrift im Meldeamt des Magistrats. Dort wird die Wahlberechtigung der Unterstützer formal überprüft, anschließend kann die Unterschrift auf einem Formular geleistet werden. Selbiges muss der Unterschriftleistende im Anschluss der jeweiligen Partei überreichen, damit diese sie dann gesammelt für ein Antreten einreichen kann. Unterstützungserklärungen können nur einmal abgegeben werden.

Genau 112 Unterstützungserklärungen will Heinrich Stemeseder bereits gesammelt haben. Der Inn-Pirat sitzt bereits im Gemeinderat, will aber noch einmal kandidieren. Das wäre an sich nichts Ungewöhnliches. Vielmehr sorgt die Art und Weise, wie Stemeseder die Unterstützungserklärungen zum Teil gesammelt haben soll, für Unmut. So soll er in den RathausGalerien unterhalb des Magistrats in den vergangenen Tagen beobachtet worden sein, wie er Passanten Geld für eine Unterschrift angeboten habe. Das hat sich auch bis zu einzelnen Mitarbeitern im Magistrat herumgesprochen.

Mit dem Vorwurf konfrontiert, streitet Stemeseder eine Bezahlung erst gar nicht ab, auch wenn er sie in andere Worte kleidet: „Wir haben den Leuten eine Aufwandsvergütung – fallweise eine Barzahlung von 25 Euro – gegeben. Viele haben aber einfach nur so unterschrieben.“ Dies, so Stemeseder, sei lediglich eine Anerkennung dafür gewesen, dass die Personen mit Bus, Taxi oder Pkw ins Magistrat gefahren seien. Antreten wolle man übrigens bei der kommenden Gemeinderatswahl als „Liste Pirat“.