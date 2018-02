Von Helmut Mittermayr

Reutte – Das Bad in der Menge bei einer Wahlkampfveranstaltung am Isserplatz konnte Landeshauptmann Günther Platter bald wörtlich nehmen, so trist zeigte sich das Wetter am Freitag im Außerferner Bezirkshauptort. Zuvor war Platter Pensionisten Rede und Antwort gestanden und hatte das Autohaus Schweiger, den größten VW-Audi-Dealer Österreichs, besucht. Platter: „Ich wollte wissen, stimmt das wirklich mit diesen Verkaufszahlen, und habe am Empfang die Dame gefragt, wie viele Autos sie heute Vormittag verkauft hätten. ,Zehn‘ war die Antwort. Unglaublich!“ Der Landeshauptmann streute den Unternehmern Hans und Simon Schweiger Rosen, um dann bei der Pressekonferenz im Autohaus aber den ge­nau gegenteiligen Standpunkt Hans Schweigers einzunehmen, der kürzlich einen autobahnähnlichen Riesenausbau der Fernpassstrecke gefordert hatte. Platter: „Gnade uns Gott, wenn die 7,5-Tonnen-Tonnagebeschränkung hier fallen würde. Dann würden wir den Transit aufmachen. Das hieße nur noch Lkw, Lkw, Lkw.“ Platter zählte 800.000 Fernlastzüge jährlich, die der Schweiz ausweichen und den Umwegtransit über das Inntal und den Brenner in Kauf nehmen würden, weil hier billiger gefahren werden könne. Im Inntal wehre man sich jetzt mit Lkw-Blockabfertigungen. Eine Korridormaut werde diskutiert. „Die Strecke übers Außerfern wäre viel kürzer“, zeigte er die Gefahren auf.

Platter verteidigte die Politik der kleinen Schritte der Fernpassstrategie mit Bau von Scheitel- und Tschirganttunnel, Dosierampel und vielem mehr. Er versprach, die Kon­trollen der Tonnagebeschränkung zu intensivieren.