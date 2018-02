Innsbruck – Aufregung im Wahlkampf: In Innsbruck wurden Plakate aufgehängt, die vorgeben, von der FPÖ Tirol zu stammen. Zu sehen ist ein Flüchtlingskind vor einem Gitter. Im Vordergrund der Schriftzug: „Augen auf, Brenner zu. Endlich echter Grenzschutz“.

Die FPÖ betonte in einer Aussendung am Freitag, dass es sich dabei um „Fake-Plakate“ handle. Die Freiheitlichen sehen einen „Tiefpunkt im derzeitigen Landtagswahlkampf“. Die Partei kündigte an, „jegliche juristische Maßnahme“ ergreifen zu wollen, um die Verfasser zur Verantwortung zu ziehen.

Die FPÖ habe den Sachverhalt bereits der Polizei sowie dem Landesamt für Verfassungsschutz gemeldet. Außerdem ist für Spitzenkandidaten und Parteichef Markus Abwerzger auch eine Anzeige wegen Wahlmanipulation nötig. „Der Grund dafür ist die graphische Gestaltung der Fake-Plakate“, so Abwerzger.

Mehrere Plakate bereits eingesammelt

15 dieser Plakate seien bereits eingesammelt worden, sagte ein FPÖ-Sprecher am Freitagnachmittag. „Und stündlich kommen welche hinzu. Wir wissen derzeit auch nicht, ob nicht auch in den Bezirken welchen hängen“, so der Sprecher.

Die FPÖ fordert Mitbewerber auf, sich von der Aktion zu distanzieren. „Ich hoffe nicht, dass eine andere wahlwerbende Fraktion hinter dieser Geschichte steckt, wenn es so wäre, wäre es ein weiterer Tiefpunkt in diesem ungustiösen Wahlkampf“, so Abwerzger. (TT.com)