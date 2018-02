Von Wolfgang Otter

Radfeld – Das Land habe alles für die Umsetzung des Hochwasserschutzes vorbereitet, meinte LH Günther Platter, nachdem er von der Wörgler Hochwasserinitiative zu mehr Tempo bei der Realisierung aufgefordert wurde. Aber zur Umsetzung – so Platter bei einer Pressekonferenz in Kufstein – benötige es die Gemeinden. „Und da brauchen wir nicht Blockierer, sondern Ermöglicher“, sprach er Kundl, Radfeld und Angath an, die bislang noch keine Zustimmung für die Umsetzung des generellen Projektes für den 250 Millionen Euro teuren Hochwasserschutz zwischen Brixlegg und Angath gegeben haben.

Das will nun der Radfelder Bürgermeister Josef Auer nicht auf sich sitzen lassen. „Die Gemeinde Radfeld muss diese Aussage deutlich korrigieren. In Wirklichkeit blockiert das Land, weil es auf unsere Argumente schon seit Jahren nicht entsprechend reagiert. Landtagsabgeordneter Alois Margreiter spricht zwar immer vom Durchbruch, das entspricht aber nicht der Realität“, sagt Auer. So bekäme Radfeld „nach bisherigem Planungsstand einen mehr als unbefriedigenden Hochwasserschutz. Die Unterkante der Autobahnbrücke (zwischen Radfeld und Kramsach) würde nicht angehoben, was im Hochwasserfall die Gefahr der völligen Überflutung des gesamten Ortsgebietes bedeutet. Das will unsere Bevölkerung absolut nicht. Es ist nicht fair, uns deshalb als Blockierer abzustempeln“, ärgert sich Auer.

Radfeld solle im Gegenzug den „aller-allergrößten Beitrag an Retentionsflächen stellen und würde in der räumlichen Entwicklung völlig eingeschränkt“, führt Auer weiter aus. Laut dem Gemeindechef müssten seine Gemeinde und Kundl gemeinsam 2,07 Mio. m² an Retentionsfläche stellen, wobei aber der Anteil von Radfeld bei 83 Prozent liegen würde.

„Unser Gemeinderat als Sprachrohr der Bevölkerung hat immer schon gesagt, dass es eine Reihe von Abänderungen in der Planung braucht. Diese wurden aber bisher blockiert“, erklärt Auer das bisherige Nein seiner Gemeinde zum Projekt.