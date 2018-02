Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck — Die in Etappen durchgezogene Reform der Parkraumbewirtschaftung in Innsbruck hat für einigen Wirbel gesorgt. Doch die Aufregung scheint sich gelegt zu haben. Im Zuge der versprochenen Evaluierung soll es nun aber doch noch zu einigen Änderungen kommen. Ein diesbezügliches Paket soll der Stadtsenat morgen Mittwoch und in Folge der Gemeinderat am Donnerstag beschließen. Die TT hat sich die Eckpunkte herausgepickt:

1) Zone N (Tivoli-Freibad/Olympiaworld): Bisher galt hier eine Parkstraße mit einer täglichen Bewirtschaftung von 9 bis 19 Uhr, jedoch ohne eine Höchstparkdauer. Bereits im September 2017 hatte die für Verkehr zuständige Vize-BM Sonja Pitscheider (Grüne) das teilweise Aus für die Wochenendgebühr via TT angekündigt. Nun geht es an die Umsetzung. Künftig soll zwischen 1. September und 30. April die Wochenendgebühr fallen. Eine Gebührenpflicht an den Wochenenden sei für sie in diesem Zeitraum „nicht notwendig", sagt Pitscheider. Aus finanzieller Sicht sieht dies das Referat für Straßenverwaltung nicht so. Es rechnet den Damen und Herren im Stadtsenat vor, dass allein an den Wochenenden vom 1. September 2016 bis 30. April 2017 rund 135.000 Euro an Parkgebühreinnahmen verzeichnet wurden. Zudem sei auch die nötige Beschilderung über Klapptafeln problematisch, da es insbesondere in den Grenzmonaten wohl zu unbewusstem Falschparken kommen dürfte. Das sieht auch das Referat für Parkraumbewirtschaftung so.

2) Zone R (Langer Weg zwischen Andechsstraße/Valiergasse; Andechsstraße zwischen Gumppstraße/Langer Weg): Auf diesen Abschnitten soll die Gebührenpflicht künftig vollständig aufgehoben werden. Das Referat für Verkehrsplanung rät davon ab, da einerseits die künftigen Bewohner in diesen Straßenzügen keine Anwohnerparkkarte beantragen könnten, andererseits das Parkangebot bereits jetzt knapp sei. Das Referat Parkraumbewirtschaftung warnt zudem vor einer drohenden Verparkung durch gebührenflüchtige Pendler und Studenten.

3) Schloss Ambras: Wie bereits ausführlich berichtet, soll in der Sackgasse der Schlossstraße zum Schloss Ambras eine Parkstraße eingerichtet werden. Dies geschieht auch auf den Wunsch der Burghauptmannschaft. Das Problem sind hier einerseits der massive Besucherzustrom, andererseits aber auch die Dauerparker. Von den rund 50 auszuweisenden Parkplätzen sollen zehn für die dortigen Anrainer reserviert sein. In diesem Fall hegen die zuständigen Ämter im Magistrat keine Bedenken.

4) Gebührenbefreiung für Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge: Diese Fahrzeuge sollen ähnlich den Elektrofahrzeugen im gesamten Stadtgebiet von einer Parkgebührenpflicht befreit werden. Diese Initiative geht auf einen Antrag der SPÖ zurück. Die Verkehrsplanung im Amt der Tiroler Landesregierung kann diese Initiative aber nicht gutheißen. Begründet wird dies damit, dass es beim Parken eben nicht auf die Schadstoffklasse, sondern einzig auf die Nutzung des öffentlichen Parkraumes ankomme. Ein umweltfreundliches Fahrzeug verbrauche deshalb nicht weniger Platz als ein herkömmliches. Dieses „Parkzuckerl" wird aber ohnedies nicht allzu viele Nutzer betreffen. Im Ermittlungsverfahren hob der Magistrat aus, dass laut Statistik Austria 2017 österreichweit lediglich 19 Wasserstofffahrzeuge gemeldet waren. Die Gebührenbefreiung soll bis Ende Juni befristet werden.

Zufrieden mit dem vorliegenden Paket zeigt sich Pitscheider: „Jetzt ist alles unter Dach und Fach." Teils sieht das auch ÖVP-StR Franz Gruber so: „Es ist schon interessant, dass zum Ende der Periode nun unsere Vorschläge umgesetzt werden, die Für Innsbruck, Grüne und SPÖ einst noch abgelehnt haben." Die ÖVP wird lediglich der Schlossstraße nicht zustimmen. Dass inzwischen 676 Elektroautos in Innsbruck von der Parkgebühr befreit seien, wertet SP-Chef Helmut Buchacher als Erfolg des einstigen roten Antrages.