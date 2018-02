Von Thomas Ploder

Längenfeld – Die Gebrüder Scheiber GmbH betreibt seit Jahren einen Steinbruch am Schönbühel in Huben, einer Fraktion von Längenfeld. Bisher wurden jährlich rund 15.000 m³ Hartgestein abgebaut. Dafür erhielt die Gemeindegutsagrargemeinschaft (AG) eine Pauschalabgeltung von 8400 Euro jährlich. „Viel zu wenig“, wie die Mitglieder des Gemeinderates, Substanzverwalter und Funktionäre der AG betonen. Nun beantragte die Firma eine weitere Abbaugenehmigung für den Abbau von knapp 180.500 Tonnen Hartgestein über einen Zeitraum von 35 Jahren, insgesamt 6,3 Mio. Tonnen. Auf der Grundlage eines von Walter Haas 2015 erstellten Gutachtens stimmte der Gemeinderat im März 2016 für eine Erweiterung des Abbaus.

Nachdem nun die Genehmigungen vorliegen, führten zwei Vorstandsmitglieder mit Gutachter Haas auf Seiten der Gemeinde erste Vertragsverhandlungen mit den Betreibern. Die Ergebnisse stellten sie in der jüngsten Gemeinderatssitzung zur Diskussion und Beschlussfassung. Die inhaltlichen Schwerpunkte wurden weitgehend kritiklos akzeptiert, an der Vergütung entzündeten sich jedoch die Gemüter.

„Es gibt drei unterschiedliche Wertermittlungsverfahren“, erklärte Walter Haas. Unterschiedliche Experten nannten in ihren Stellungnahmen Beträge zwischen 0,02 und 1,70 Euro je Tonne. Haas empfahl einen Richtwert von 0,60 Euro. „Das hat der Gemeinderat auch als Mindesterlös angesehen“, wie GV Manuela Jordan mehrfach betonte. „Bei 60 Cent hätte die Fa. Scheiber nicht mehr weiterverhandelt, deshalb mussten wir einen Kompromiss finden, der bei 35 Cent Abbauzins plus 2 Cent Flächenzins liegt“, berichtete Vize-BM Johannes Auer.

Der Ertrag liegt so maximal bei 66.785 Euro jährlich oder 2,337.475 Euro in 35 Jahren zuzüglich Indexanpassung. Die Erwartungen der Gemeinde lagen bei 108.000 bzw. 3,790.500 Euro, weshalb einige Gemeinderäte Nachverhandlungen „zum Wohl der Gemeinde, wie wir es gelobt haben“, forderten. Immerhin gelte es doch eine Vielzahl von Nachteilen abzugelten: „Huben hat keine Freude mit dem Abbau und da will ich jetzt ja keinen Blödsinn entscheiden“, deklarierte sich GR Ulrike Tembler, die wegen des zu geringen Preises ein Scheitern des Projektes in den Raum stellte. „Bei einer Ablehnung verzichtet die Gemeinde zwar auf Einnahmen, erspart sich aber auch Probleme“, so Tembler weiter, „wir haben Anrainer-, Umwelt-, Tourismus- und Verkehrsbelastungen und es wird um 70 Mio. ein Radweg gebaut, der dann durch einen Steinbruch führt, cool.“

„Das Gestein besteht zu rund 50 % aus wertvollem Hartgestein, zu 40 % aus geringwertigerem, aber verwertbarem und zu 10 % aus nicht verwertbarem Material“, erklärte Walter Haas den Mischpreis von 37 Cent je Tonne. „Die Agrargemeinschaft braucht das Geld nötig“, unterstrich Vize-BM Reinhold Hausegger seinen Wunsch, dem Verhandlungsergebnis zuzustimmen.

Der Gemeinderat votierte mit 10:5 dafür. BM Richard Grüner als Substanzverwalter und Vize-BM Hausegger als AG-Obmann stimmten wegen Befangenheit nicht ab.