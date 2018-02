Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Erst im Dezember hat die Landesregierung in Sachen Mindestsicherung eine eigene vierköpfige Kommission für Härtefälle eingerichtet. Sie soll alle Anträge, bei denen die jeweils bezirksweit unterschiedlich gedeckelten Höchstsätze zur Finanzierung der Wohnkosten gemäß Tiroler Mindestsicherungsgesetz überschritten werden, überprüfen. Dahingehend, ob es sich um einen Härtefall handelt oder eben nicht. Denn ÖVP und Grüne sind sich nicht einig, ob die ausgewiesenen Mietkosten der Realität entsprechen. Auch die Personenanzahl spielt hier eine Rolle. Mit Stand Oktober 2017 rechneten die Grünen selbst hoch, dass in Tirol 4540 Härtefälle erwartbar seien.

Eine Zahl, die jetzt aber weit übertroffen scheint. Wie die Liste Fritz aus dem Büro der zuständigen Soziallandesrätin Christine Baur erfahren haben will, sollen mit Stand November 2017 bereits knapp 5600 Personen als so genannte Härtefälle kategorisiert sein. Darunter sollen sich auch 3000 Kinder befinden. Für Liste-Fritz-Klubchefin Andrea Haselwanter-Schneider schrillen deshalb alle Alarmglocken: „Diese 5600 Tiroler müssen mehr fürs Wohnen bezahlen als sie an Notunterstützung bekommen. Das ist existenzbedrohend.“ Im Klartext: All diese Mindestsicherungsbezieher seien akut von einer Delogierung bedroht. ÖVP und Grüne hätten die diesbezüglichen Warnungen aller Sozialvereine, nämlich dass die Wohnhöchstsätze nicht ausreichen werden, in den Wind geschlagen: „Jetzt müssen die Betroffenen für diese falsche Politik bezahlen.“ Die Liste Fritz fordert daher eine umgehende Änderung des Mindestsicherungsgesetzes. Zumal man auch die Kürzungen für Familien mit mehr als zwei Kinder zurücknehmen müsse.

Auf Nachfrage der TT im Büro von Baur hieß es gestern lediglich, dass der Kommission bis dato rund 1000 Härtefälle tatsächlich vorgelegt worden seien. Über die Gesamtzahl an potenziellen Härtefällen schweigt man sich indes aus. In Summe, so heißt es, haben im Jahr 2017 rund 17.200 Menschen in Tirol Leistungen aus der Mindestsicherung bezogen. Die durchschnittliche Bezugsdauer lag bei sechs bis sieben Monaten. Viele der Mindestsicherungsbezieher sind so genannte Aufstocker, Frauen und Kinder.

Landeshauptmann Günther Platter (VP) legt sich indes in Sachen Mindestsicherung fest. Die schwarzblaue Bundesregierung hat bekanntlich einen bundesweit einheitlichen Deckel in der Mindestsicherung als Ziel ausgegeben. Noch ist unklar, wann und wie dieser kommen soll. Er dürfte sich aber am ober- bzw. niederösterreichischen Modell orientieren. Das wären dann maximal 1500 Euro. Im Interview mit der TT erinnert Platter die Grünen an die einstige Regierungsklausur in Kitzbühel. Dort habe es einen einstimmigen Beschluss gegeben: „Sollte es zu einer landeseinheitlichen Regelung kommen, gilt das auch für Tirol.“ Und zwar unabhängig von der Höhe dieses möglichen Bundesdeckels.