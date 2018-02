Von Wolfgang Otter

Münster, Wiesing – Es ist so gut wie sicher, dass Münster das Rennen um die Bahnhaltestelle für sich entschieden hat, wie hinter vorgehaltener Hand zu hören ist. Eine erweiterte Studie zu diesem Thema soll ganz klar den Standort in der Nähe des Reha-Zentrums Münster favorisieren. Offiziell will man das aus dem Büro von Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) jedoch noch nicht bestätigen.

Schon lange konkurrieren Wiesing und Münster um die Bahnhaltestelle. Derzeit bleiben die Züge de facto im Niemandsland zwischen den beiden Ortschaften, aber auf Wiesinger Gemeindegebiet stehen. Zuletzt hatte Münster alle Trümpfe in der Hand. Laut einem Gutachten wäre eine Bahnhaltestelle in der Nähe des Reha-Zentrums in Münster wegen der zu erwartenden Frequenz wesentlich sinnvoller.

Wiesing wollte sich damit nicht abfinden und verwies auf die Aufstockung eines Gewerbegebiets in der Nähe der derzeitigen Bahnhaltestelle. Das Ganze gipfelte in einem TT-Forum mit LHStv. Ingrid Felipe und den Bürgermeistern Werner Entner (Münster) und Alois Aschberger (Wiesing) vor Hunderten Zuhörern in Münster. Damals kündigte Felipe an, dass die Argumente der Wiesinger noch einmal in die bestehende und damals für Münster günstigere Studie eingearbeitet werden. Wann das Expertenpapier fertig werde, konnte sie damals jedoch noch nicht sagen.

Auch gestern noch hieß es aus dem Büro von LHStv. Felipe, dass die „Abteilungen gerade damit beschäftigt sind, die erweiterte Studie zu erstellen. Sobald sie vorliegt, werden wir sie selbstverständlich mit allen Beteiligten besprechen und auch öffentlich kommunizieren.“

Das dürfte informell bereits passiert sein. Wie nämlich aus entsprechend damit befassten Kreisen zu erfahren ist, soll das Papier anscheinend schon länger fertig bzw. entsprechend aussagekräftig sein. Den Weg in den Landtag fand es jedoch in der Legislaturperiode nicht mehr. Münster hat auf alle Fälle laut Studie neuerlich ganz klar das Rennen als Standort gemacht. Sogar noch eindeutiger als in der früheren Fassung. Dazu soll besonders das Argument der Erweiterung des Reha-Zentrums mit zusätzlichen Arbeitsplätzen beigetragen haben.

Die Tiroler Freiheitlichen verlangen, dass das Ergebnis der Studie sofort veröffentlicht wird. Die FPÖ-Bezirks­obfrau Carmen Schimanek bezeichnet das Hinhalten der Gemeinden als „nicht fair“. Sie glaubt, dass die Regierung aus wahltaktischen Gründen so handle.