Von Martina Schratzberger

Oberhofen – Die Bevölkerung in Oberhofen wächst stetig – eine erfreuliche, aber auch herausfordernde Entwicklung. Vor allem, was die Versorgung der Kleinsten angeht, kommt die Gemeinde mit den vorhandenen Strukturen in Bedrängnis. Nun sollen die Zukunftsfragen möglichst breit angegangen werden – Details dazu wurden bei der jüngsten Gemeindeversammlung bekannt gegeben.

Ein Steuerungsteam rund um Gemeinderat Gregor Wieland hat bei der Abteilung Dorferneuerung des Landes angeklopft und mit Hilfe eines Gestaltungsbeirats einen „Fahrplan“ erstellt. Dafür hat die Gruppe versucht, die voraussehbaren Bedürfnisse der kommenden zehn, 20, 25 Jahre zu erheben. Konkretes Zahlenmaterial wurde ausgearbeitet und in einem 60-Seiten-Werk zu Papier gebracht.

„2016 hat es mit dem Expertengremium eine Begehung gegeben“, sagt Wieland. „Wir haben außerdem einige Gemeinden besucht, die mit einer ähnlichen Problemstellung zu kämpfen hatten.“ Unter dem Strich sei herausgekommen, dass ein Gesamtkonzept, ein Masterplan für die Dorferneuerung Sinn mache. Dort und da ein wenig zu werken, sei nur „Flickwerk“.

Nun soll dieser Masterplan ausgearbeitet werden: Mit der Abteilung „Dorferneuerung“ habe man sich darauf verständigt, eine Planungsstudie im Dialog mit der Bevölkerung in Auftrag zu geben. Damit wurden die beiden Architekten Norbert Buchauer (Innsbruck) und Harald Kröpfl (Landeck) beauftragt, sie werden am 16. März ihre Entwürfe öffentlich präsentieren. Zugleich wird die Bevölkerung aktiv eingebunden. Die Architekten würden lediglich einen Vorentwurf abgeben, um möglichst unvoreingenommen an das Projekt herangehen zu können, so Wieland. Die Ideen der Bevölkerung sollen gebündelt und als Überarbeitungskriterien für die Entwürfe der Architekten formuliert werden.

Bis 16. März sollten bereits möglichst viele Vorschläge und Anregungen aus der Bevölkerung online oder in Papierform im Gemeindeamt eingelangt sein. Erst dann geht der wesentliche Prozess los – die Klärung, was plan- und machbar ist. „Wichtig ist, dass alle Anregungen gehört und dokumentiert werden. Und wenn etwas abgelehnt werden muss, dann mit einer entsprechenden Begründung. Das ist man der Bevölkerung schuldig“, so Prozessbegleiterin Ruth Buchauer.

Auch BM Peter Daum zeigte sich von der Vorgehensweise überzeugt. Freilich müsste das Projekt auch finanzierbar sein. Deshalb gibt es eine Prioritätenliste: Kinderkrippe, Kindergarten, Volksschule, Musikschule, Jugendraum und Gastronomie stünden für eine kurzfristige Umsetzung ganz oben – gefolgt von etwa einem Dutzend mittel- und langfristig zu realisierender Punkte.