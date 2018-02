Von Wolfgang Otter

Kundl – Auch in Kundl will man die Bemerkung von Landeshauptmann Günther Platter zum Stand des Hochwasserschutzprojekts am Inn nicht einfach so stehen lassen. Wie berichtet, hatte Platter auf die Forderung der Hochwasserinitiative aus Wörgl, mehr Tempo in die Umsetzung zu bringen, damit entgegnet, dass es unter den Gemeinden Blockierer gebe. Bekanntlich haben Kundl, Radfeld und Angath das Projekt abgelehnt bzw. nicht zugestimmt.

Radfelds Bürgermeister Jose­f Auer hat bereits all­e Schuld von sich gewiesen und im Gegenzug das Land als Blockierer bezeichnet. Der Kundler Vizebürgermeister Michael Dessl legt jetzt noch nach: Für ihn ist die unprofessionelle Vorgangsweise des Landes schuld am Verzögern des Projektes.

„Es könnte schon weiter fortgeschritten sein, hätte es nicht einen Kniefall von LA Alois Margreiter (er hat die Umsetzung des Hochwasserschutzprojektes übernommen) vor Wörgl gegeben. Wörgl profitiert am meisten und stellt keine Flächen für den Hochwasserschutz zur Verfügung. Die Variante mit dem Retentionsraum Wörgl ist offenbar deshalb gestorben, weil ein Teil der Flächen für Lkw-Parkplätze und weiteres Industriegebiet in Zukunft gebraucht wird.“ Wenn laut Dessl die Stadt Wörgl die 1,5 Mio. Kubikmeter Wasser selbst retentieren würde, also zwischenzeitlich bei einem Innhochwasser auf eine Fläche ableiten könnte, „bräuchten in Radfeld – Kundl die Höfe nicht ausgesiedelt zu werden und die Dämme könnten so gestaltet werden, dass man sie auch maschinell bewirtschaften kann – kein Verlust an landwirtschaftlichen Flächen“, ärgert sich Dessl.

Auch die Abteilung Bodenordnung habe laut dem Kundler Vizebürgermeister „bekräftigt, dass eine Änderung beziehungsweise Anpassung des Generellen Projektes notwendig ist“. Und zuletzt meint Dessl: „Wir alle sind für den Hochwasserschutz. Ein Jahrhundertprojekt kann man aber nicht übers Knie brechen, auch wenn Landtagswahlen anstehen.“