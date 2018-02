Von Harald Angerer

Kitzbühel – Es war schon alles unter Dach und Fach, doch nun wurde die Diskussion erneut geführt. Es geht um eine geplante Erhöhung der Sonnbergstube von Promi-Wirtin Rosi Schipflinger. Das Gebäude soll um 1,20 bis 1,50 Meter erhöht werden, um die Wohnungen unter dem Dach nutzen zu können. Bereits im November 2016 wurde der dafür notwendige Bebauungsplan im Kitzbüheler Gemeinderat hitzig diskutiert und letztendlich mit elf zu neun Stimmen abgesegnet.

Am Montag erfolgte eine Neuauflage der Diskussion. Denn der Bebauungsplan musste abgeändert werden. Grund dafür ist laut Stadtbaumeister Stefan Hasenauer ein Datenübertragungsfehler gewesen. Die Größe des Objektes bleibe gleich, es gebe lediglich eine Verschiebung. Die Opposition nutzte die Chance, um neuerlich ihre Bedenken zu dem Bauvorhaben einzubringen. „Natürlich ändert sich was und wir sollen das nun wieder geradebiegen. Wir sind mit dem Gebäude nun im Nirwana“, ärgert sich FPÖ-GR Bernhard Schwendter. Auch die Erklärungsversuche des Stadtbaumeisters überzeugten ihn nicht vom Gegenteil. „Man kann es verstehen oder will es nicht verstehen“, warf daraufhin Raumordnungsreferent Georg Wurzenrainer (ÖVP) ein. Es gehe lediglich darum, einen Fehler auszubessern, es handle sich nicht um eine illegale Erweiterung.

Kritik gab es auch von der Liste Unabhängige Kitzbüheler (UK) an der Vorgangsweise der ÖVP. Bereits 2012 habe in dem Bereich des Hauses eine Parifizierung stattgefunden, 2015 sei eine der Wohnungen verkauft worden und für eine zweite gebe es ein Vorkaufsrecht. „Das hat man dem Gemeinderat damals aber vorenthalten“, sagte GR Manfred Filzer (UK). Er befürchtet, dass dort Freizeitwohnsitze entstehen könnten.

„Die Diskussion war damals dieselbe“, sagte Bürgermeister Klaus Winkler (ÖVP). Der Gemeinderat habe objektbezogen zu entscheiden, und zwar ob man eine Erweiterung des Gebäudes als sinnvoll erachtet oder nicht. Es sei keine personenbezogene Entscheidung. „Der Besitzer kann täglich wechseln, das Gebäude bleibt bestehen“, so Winkler. Trotzdem sieht sich Filzer getäuscht und ortet Richtung ÖVP „Vortäuschung falscher Tatsachen“ . Seine Listenkollegin Marielle Haidacher kritisierte auch, dass bei der Entscheidung im Herbst 2016 vom Gemeinderat ausdrücklich festgehalten wurde, dass es eine Erweiterung des Parkplatzes geben soll. Diese sei aber auch noch nicht durchgeführt worden. Die Abstimmung über den Bebauungsplan fiel dann trotzdem nahezu gleich aus: elf Stimmen dafür, acht dagegen und eine Enthaltung.